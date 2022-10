OL : avec Bosz, Aulas a viré son 3e entraîneur en 7 ans

Après une première saison ratée, Peter Bosz avait gardé la confiance de ses dirigeants. Finalement, l’OL a mis un terme prématuré à l’aventure. Ce licenciement est le 3e après Hubert Fournier et Sylvinho.

C’est une habitude dont se serait bien passé Jean-Michel Aulas. Quand laisser un entraîneur sur le bord de la route en pleine saison était un fait rare à l’OL, depuis six ans, c’est presque devenu une norme. Depuis dimanche, Peter Bosz n’est plus l’entraîneur du club septuple champion de France et a officiellement laissé sa place à Laurent Blanc depuis ce lundi matin. Après 58 matchs, l’entraîneur néerlandais dit donc adieux à ses rêves de voir les joueurs de l’OL adhérer à son discours et à sa philosophie. Pour la direction lyonnaise, c’est aussi un constat d’échec après avoir tenté de maintenir la confiance à Peter Bosz durant l'été.

En le débarquant à neuf mois de la fin de son contrat, Jean-Michel Aulas a fait de Peter Bosz le 4e coach viré par le président lyonnais en cours de saison depuis le début de sa présidence. Mais si pendant presque 30 ans, seul Guy Stéphan s’était vu montrer la sortie prématurément en première division, c’est devenu récurrent ces dernières saisons. A l’hiver 2015, Hubert Fournier n’avait pas résisté à la série d’un point sur six matchs. Sylvinho n’avait lui eu que deux mois à se mettre sous la dent avant d’être débarqué à l’automne. Peter Bosz vient donc s’ajouter à cette triste liste…