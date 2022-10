Après des années à se tourner autour, l’OL et Laurent Blanc ont enfin trouvé un terrain d’entente. Face à l’échec du pari Peter Bosz, le club lyonnais a décidé de miser l’entraîneur français. A Lyon, la nouvelle est bien accueilli même si le break de six ans de Blanc laisse songeur.

Quatorze ans. Voilà 14 ans que le nom de Laurent Blanc est associé de près ou de loin à l’OL. En 2008, le nom du Cévenol avait été dans la short-list pour un possible après-Puel. Les rendez-vous ont été manqués plus d’une fois entre le technicien français et le club lyonnais mais, depuis dimanche soir, ils vont enfin travailler main dans la main. L’échec Peter Bosz ayant été acté au sein de l’état-major lyonnais et de l’effectif, Jean-Michel Aulas s’est mis en quête d’un nouveau coach. Cette fois, les discussions n’ont pas traîné en longueur avec Laurent Blanc qui s’est engagé jusqu’en juin 2024.

Ce retour dans le championnat de France en a enthousiasmé plus d’un au sein de la confrérie des entraîneurs. C’est aussi le cas entre Rhône et Saône. Sur les plus de 3 000 votants au sondage d’Olympique-et-Lyonnais, 44% estiment que l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l’OL est une bonne idée. Il faut dire que pour beaucoup de supporters lyonnais, l’expérience et le palmarès parle pour lui. Champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France en tant que joueur, champion de France avec Bordeaux et le PSG en tant qu’entraîneur. Laurent Blanc a des arguments à revendre. "Une très bonne idée. Un coach charismatique, expérimenté et qui saura instaurer une discipline et une constance dans l'effort qui manquent depuis des années, a noté Pierre sur notre site. J'espère que cette fois c'est la bonne."

Que vaut Blanc sans Gasset comme adjoint ?

Quand Peter Bosz n’avait pas forcément un palmarès reluisant mais une philosophie de jeu séduisante, Laurent Blanc a un vrai vécu derrière lui. C’est d’ailleurs l’argument principal qui emballe les supporters lyonnais depuis dimanche. "C’est un meneur d’ équipe, qui est capable de sortir l’OL d’une spirale maléfique. De part son histoire, il devrait rapidement remettre la défense en état de marche, il aime le jeu et a su le réaliser auparavant." Certains suiveurs diront même que le PSG n’a jamais été aussi séduisant que sous le règne du champion du monde, même six ans après. Seulement, cet optimisme ambiant d’avoir réussi à attirer Laurent Blanc est également couplé à un certain doute quant à ce choix. Après des années à se tourner autour, l’OL et le coach français ont finalement réussi à s’entendre par la force des choses.

L’entraîneur français n’a pas manqué de dire dans une interview à beIN Sports qu’il "se sentait enfin prêt après avoir été fautif de repousser certaines offres européennes suite à son départ du PSG". De son côté, l’OL avait une marge de manoeuvre réduite dans son choix pour remplacer Peter Bosz. Finalement, les deux parties ont presque eu besoin l’une de l’autre au même moment, d’où la relative rapidité des discussions. Mais ce qui inquiète le plus chez les supporters reste l’inactivité de Blanc depuis son départ de Paris. Il y a bien eu une récente parenthèse au Qatar, qui s’est rapidement terminée, mais en Europe, cela reste le néant.

Un CV qui impose le respect dans le vestiaire

Le coach est-il toujours en phase avec le foot d’aujourd’hui ? C’est la question que se posent les fidèles de l’OL depuis quelques heures comme Martial. "C’est un pari risqué du fait qu’il n’a plus entraîné au haut niveau depuis six ans. Mais au point où en est le club, on ne peut pas faire la fine bouche." Même son de cloche chez Jean qui met également en avant l’absence de Jean-Louis Gasset dans le duo. "C’est le meilleur CV d’un coach depuis Houllier. Après, il vient sans Gasset qui est son adjoint historique. Ibrahimovic rappelait il y a quelques temps, son importance notamment dans la tactique aux entraînements. Blanc sera-t-il aussi séduisant avec Passi ? Le temps le dira…"

Par les temps qui courent, l’OL ne peut se permettre de faire le difficile après avoir réussi à attirer un nom comme celui de Laurent Blanc sur son banc. Néanmoins, les doutes sont légitimes mais peuvent être aussi un point positif. La hype est bien là mais reste mesurée par rapport à Sylvinho ou Peter Bosz. De quoi avoir peut-être de belles surprises à la fin ?