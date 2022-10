Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l’OL. La nouvelle a déjà ravi la plupart des entraîneurs de Ligue 1. Après Bruno Genesio, Franck Haise (Lens) a lui aussi salué le retour du champion du monde 1998.

Après son départ du PSG en 2016, on imaginait Laurent Blanc faire une pause avant de se lancer dans un nouveau projet chez un cador européen. Les années sont passées, les challenges également et l’entraîneur français fait finalement son retour en Ligue 1. Six ans après avoir rendu les clés du camion parisien, Blanc va s’asseoir sur le banc de l’OL à partir de dimanche à Rennes. Ayant pris ses fonctions depuis ce lundi, le quadruple champion de France en tant que coach aura pour objectif de redresser la situation sportive lyonnaise. Pas une mince affaire mais dans le championnat de France, on se félicite d’un tel retour.

"Entraîner, c’est comme le vélo, ça ne se perd pas. Evidemment que Laurent Blanc est un grand entraîneur. Il l’a prouvé dans beaucoup d’endroits et pas qu’au PSG, mais notamment à Bordeaux, avec l’équipe de France, a noté Franck Haise, l’entraîneur de Lens avec le derby du Nord. Evidemment que c’est l’un des plus grands entraîneurs français, ça c’est sûr. J’ai aussi une pensée pour Peter (Bosz) puisque c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Mais c’est le lot de notre métier. Donc on le sait, on sait comment ça fonctionne mais j’ai une pensée pour lui."

Malgré un maintien durant l’été après une triste 8e place, Peter Bosz n’aura pas réussi à inverser la tendance. Reste désormais à savoir si Laurent Blanc aura lui la solution miracle pour remettre l’OL à sa place.