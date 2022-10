OL : Bruno Genesio se félicite de l’arrivée de Laurent Blanc

Bruno Genesio, alors coach de l’OL, face à Laurent Blanc, alors au PSG (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Avant même l’officialisation, Laurent Blanc avait reçu des marques de sympathie quant à son arrivée à l’OL. Parmi elles, celle de Bruno Genesio, qu’il retrouvera dès dimanche (15h) à Rennes.

Les observateurs n’y croyaient tellement plus que l’annonce du retour de Laurent Blanc a eu un vrai impact dans le football français. N’ayant plus coaché en Europe depuis 2016 et son départ du PSG, l’entraîneur français fait son retour en Ligue 1 à partir de ce lundi. Après avoir signé un contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL dimanche, "le Président" débute un nouveau chapitre dans sa carrière.

Ce retour aux affaires ne laisse personne indifférent. Bien que l’officialisation n’ait pas encore eu lieu, Bruno Genesio s’était félicité de cette arrivée dimanche après-midi. "Je suis content que Laurent revienne dans le championnat de France, a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Pour moi, il a fait un très bon travail au PSG. Il a gagné tout ce qu’il était possible de gagner au niveau national. Il reste pour moi une référence. Content de le revoir parmi nous."

L’ancien entraîneur de l’OL ne va pas attendre bien longtemps avant de croiser la route de Laurent Blanc. Les deux techniciens français vont pouvoir se saluer dès dimanche (15h). Pour la première de Blanc, les Lyonnais se déplacent en effet à Rennes.