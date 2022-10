Ligue 1 : le jour et la nuit pour l’OL à domicile et à l’extérieur

Battu par le PSG et tenu en échec par Toulouse, l’OL a lâché quatre points à domicile depuis le début de la saison. Mais le club lyonnais possède le 2e bilan à la maison derrière Lens.

"Jean qui rit et Jean qui pleure". Au moment de décrire les performances de l’OL depuis le début de la saison, on ne peut passer sous silence le parcours catastrophique à l’extérieur. Avec seulement un point pris sur les quatre déplacements faits (Reims, Lorient, Monaco, Lens), les joueurs lyonnais ont tout simplement le bonnet d’âne en Ligue 1. Ils occupent la 20e place derrière Auxerre et Nantes. Quand s’avancent deux déplacements de suite à Rennes, dimanche (15h), et Montpellier, samedi 22 octobre, difficile d’être optimiste.

Un seul point à l'extérieur

Si l’OL veut redresser la barre avec son nouveau capitaine Laurent Blanc, ce regain de forme passera par des victoires hors des bases. Car pour le moment à domicile, le bilan est plutôt satisfaisant. Contre le PSG (0-1) puis face à Toulouse, vendredi dernier, l’OL a certes lâché quatre points en route mais les quatre premiers succès en autant de matchs permettent aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de signer le deuxième meilleur bilan à la maison. Seul Lens fait mieux. Preuve une fois de plus qu’il faudra garder la bonne carburation au Parc OL et élever le niveau aux quatre coins de la France.