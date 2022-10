OL : Lacazette - Tolisso, symboles de la faillite des leaders

S’ils ne sont pas les principaux responsables de la spirale négative lyonnaise, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso symbolisent par leurs performances les difficultés de l’OL sur le terrain.

L’été dernier, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus à l’OL après cinq ans à Arsenal et au Bayern Munich. Avec ces deux joueurs, le club ajoutait de l’expérience dans son effectif, d’autant plus que les deux garçons connaissent l’environnement lyonnais sur le bout des doigts. Une bonne chose a priori, même si des interrogations subsistaient de manière assez logique sur leur niveau et leur état de forme.

Après deux mois de compétition, et dix journées de Ligue 1, le bilan n’est pas très réjouissant pour les deux Gones. Pour débuter par le capitaine rhodanien, on constate que dans le système mis en place par Peter Bosz, l'ex-Gunner est régulièrement isolé, même si l'association avec Moussa Dembélé change un peu la donne, mais elle n'a pas été assez souvent observée pour être jugée. Si les statistiques sont plutôt correctes (quatre buts inscrits et une passe décisive), c’est surtout dans l’attitude que les questions se posent. Dans cette période extrêmement difficile de cinq matchs sans succès, il a visiblement du mal à emmener dans son sillage ses coéquipiers. On le voit souvent s’agacer, râler lorsqu’un ballon n’arrive pas ou que l’action est ratée.

Lacazette apparaît souvent agacé

Certes, son rôle est aussi de dire lorsque cela ne va pas, comme il a pu le faire vendredi sur l’antenne de Prime Video lors de sa sortie après le match contre Toulouse, mais il doit également mettre en confiance ses partenaires. Il faut toutefois aussi prendre en compte que Lacazette est certainement touché par la situation de l’OL, ce qui peut influencer ses réactions. "Nous essayons de trouver la solution pour être plus réguliers, être meilleurs sur 90 minutes. Nous étions très déçus à la fin du match avec un sentiment de honte et de gêne, a confié le buteur. C'est compliqué de faire ce type de performance, de ne pas gagner à la maison. J'ai beaucoup de respect pour Toulouse mais je pense que notre équipe est meilleure. C'est frustrant et très triste pour nous. Nous avons des footballeurs de qualité et nous n'avons pas le choix que de redresser cette situation si nous voulons être meilleurs sur les prochaines affiches."

Pour Tolisso, les problèmes semblent être d’ordre physique. Sa préparation a été tronquée, et son passé jalonné de plusieurs blessures invite à la prudence. Il n’est clairement pas à 100% de ses capacités. Pour l’heure, le milieu de terrain ne pèse pas suffisamment sur les rencontres, à l’image de sa prestation face aux Toulousains. Lui aussi s’exprime régulièrement dans les médias, récemment au micro du diffuseur du championnat de France par exemple, et comme l’avant-centre, il apparaît désabusé par les performances de l’équipe.

A eux aussi de prendre les choses en main

Désavoué publiquement par Lacazette, Bosz a lui botté en touche lorsqu’il a été interrogé sur les deux cadres de l’effectif. “Après quatre défaites plus le nul à la maison, ce n’est pas une bonne idée de parler individuellement des joueurs, a affirmé l’entraîneur. On est tous dans le même bateau. On n’a tous pas bien fait donc il ne faut pas parler individuellement. Ils sont très déçus."

Affectés par les difficultés de l’Olympique lyonnais, les deux internationaux français se rendent compte que le chantier pour ramener l’OL en Ligue des champions est assez important, avec une équipe qui n'affiche aucun progrès depuis plusieurs mois. Dans cette situation, c’est aussi à eux de prendre les choses en main pour porter le groupe. Même si pour n’importe quel joueur, il est compliqué de tirer son épingle du jeu dans un tel contexte. Leur rôle est néanmoins crucial s’ils veulent retrouver les sommets avec le club formateur comme ils l'ont tous les deux affirmé l’été dernier.