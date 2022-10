Mercato : l'avenir de Bosz à l'OL pourrait être réglé prochainement

Très fragilisé, Peter Bosz voit son avenir à l'OL s'obscurcir à mesure que les matchs défilent. Une réunion devrait se tenir ce dimanche au sujet de son avenir à l'Olympique lyonnais.

La sortie d'Alexandre Lacazette au micro de Prime Video vendredi après le nul contre Toulouse n'était pas anodine. Dans ses déclarations, le capitaine de l'OL expliquait qu'il était "surpris" du choix de Peter Bosz de sortir Moussa Dembélé alors que le TFC venait d'égaliser. Même si l'avenir du technicien néerlandais à l'Olympique lyonnais était déjà en suspens en raison des mauvais résultats, ces propos ne rassuraient pas concernant le soutien des joueurs vis à vis de leur entraîneur.

Selon L'Equipe, une partie du groupe ne croit d'ailleurs plus en Bosz pour mener le bateau à bon port. En plus d'échanger avec Lacazette pour lui signifier qu'il n'avait pas apprécié ses réponses à l'interview, le coach a eu une discussion avec le reste de l'effectif samedi raconte le média sportif. Mais lorsqu'il a demandé si certains avaient des problèmes avec lui, personne n'aurait levé le petit doigt pour se signaler. S'ils apprécient humainement le Batave, les Rhodaniens n'ont plus confiance en sa philosophie et en ses méthodes.

Son destin à l'OL devrait être bientôt scellé

Les principales raisons de cette déconnexion progressive seraient le manque de méritocratie (pour les remplaçants), quelques choix, et notamment celui d'installer sans contestation Thiago Mendes en défense centrale, interrogent aussi, tout comme le déficit de travail aux entraînements. Enfin, les carences de l'effectif à certains postes ont aussi été soulignées.

Désormais, une réunion doit avoir lieu ce dimanche selon L'Equipe pour évoquer l'avenir de Peter Bosz au club. Cela pourrait sceller ensuite dans les heures qui suivent le sort de l'ancien entraîneur de l'Ajax, même si pour l'instant rien ne serait définitivement acté.