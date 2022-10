OL : Caqueret s'adresse aux supporters

Au lendemain du triste match contre Toulouse (1-1), Maxence Caqueret a adressé un message aux supporters de l'OL. Le milieu de terrain assure qu'il "n'est pas question d'abandonner".

Sur la pelouse du grand stade de l'OL, Maxence Caqueret était remplaçant vendredi face à Toulouse (1-1). Le milieu de terrain est entré en fin de rencontre, mais comme ses coéquipiers, il n'a pas réussi à peser sur cette partie et à inverser la mauvaise passe des Lyonnais. Sur son compte Instagram, le Gone a publié un message adressé aux supporters au lendemain de cette nouvelle contre-performance.

"Vous repartez déçus"

Dans ce texte, le Gone affirme qu'il est "loin d’être fier" de ce qu'il apporte à l’équipe. "Ce n'est pas évident de trouver des mots mais on ne va pas se cacher, surtout que vous êtes des dizaines de milliers à nous supporter à chaque fois… et que vous repartez déçus. C’est une période difficile, peut être une des plus compliquées que j’ai connues, mais sachez qu’il ne sera jamais question d’abandonner. L’OL est mon club de cœur et on doit tout donner pour lui quoi qu’il arrive. On doit prendre nos responsabilités, et moi le premier, a-t-il écrit. A vous qui vous déplacez, qui nous soutenez, qui chantez, vous faites honneur à notre club. On va se battre pour vous rendre la pareille."