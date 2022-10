OL - Mercato : le duo Fofana - Caçapa pourrait succéder à Bosz

Plus que jamais menacé, le poste de Peter Bosz pourrait revenir au duo Gueïda Fofana - Cláudio Caçapa. Respectivement entraîneur de la réserve et adjoint, les deux hommes seraient appréciés en interne.

Alors que le futur de Peter Bosz pourrait très prochainement s'écrire loin de l'Olympique lyonnais, le club rhodanien travaillerait visiblement sur un possible successeur. Cela pourrait même être un duo selon les informations de Foot Mercato. Respectivement adjoint du Néerlandais et entraîneur de la réserve, le duo Cláudio Caçapa - Gueïda Fofana serait très apprécié en interne.

Au point que celui-ci aurait des chances d'être choisi afin de diriger le groupe professionnel jusqu'à la trêve internationale, voire même jusqu'à la fin de la saison, en cas de départ du Batave.

Caçapa a obtenu son BEPF

Fofana entraîne l'équipe de National 2 de l'OL depuis 2019, et même si la qualité de jeu n'est pas toujours au rendez-vous, ce dernier a pour lui d'avoir réussi à maintenir ce jeune collectif en N2 malgré la concurrence importante et le niveau de plus en plus élevé.

Ancien défenseur, Caçapa est lui aux côtés des différents coachs depuis 2016. Il connaît donc très bien les joueurs, même les plus anciens. Depuis 2020, le Brésilien est d'ailleurs titulaire du brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF), ce qui signifie qu'il peut diriger une formation de Ligue 1. Il a parfois suppléé Peter Bosz lors de l'exercice précèdent sur le banc lyonnais.