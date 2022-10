OL : Lacazette n'est plus en sursis avec ses cartons jaunes

C'est peut-être la seule bonne nouvelle du match contre Toulouse vendredi (1-1). Alexandre Lacazette n'est plus en sursis au sujet de ses cartons jaunes.

Ce samedi, l'OL a peu de raisons de se réjouir. Après un nouveau match décevant, il a dû partager les points avec Toulouse vendredi soir (1-1). Il a ainsi enchaîné une 5e rencontre de suite sans gagner. Et il n'est pas certain que de savoir qu'Alexandre Lacazette n'est plus en sursis avec ses cartons jaunes soulage l'Olympique lyonnais.

Le capitaine rhodanien, averti face à Ajaccio (2-1) et Monaco (2-1), a réussi à ne pas être sanctionné face à au PSG (0-1), Lens (1-0) et le TFC. L'épée de Damoclès n'est donc pas tombée sur l'avant-centre. A noter que pour l'instant, aucun joueur n'est sous la menace d'une suspension pour une accumulation d'avertissements.