OL : suivez en direct la présentation de Laurent Blanc à 14h30

Ayant pris en charge son 1er entraînement ce lundi matin, Laurent Blanc va être présenté à la presse. Rendez-vous à 14h30 sur Olympique-et-Lyonnais.com pour suivre la présentation du nouvel entraîneur de l’OL.

Les négociations n’ont pas duré longtemps. Après une première prise de contact entre Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc il y a quinze jours, les choses se sont accélérées en une semaine. Entre la défaite à Lens et le nul contre Toulouse, les choses étaient devenues évidentes. Lâché par son vestiaire, Peter Bosz n’avait plus d’avenir à Lyon. Le technicien néerlandais a été mis à pied à titre conservatoire dimanche et Laurent Blanc s’est engagé dans la foulée jusqu’en juin 2024.

Après avoir pris officiellement ses fonctions ce lundi, le nouvel entraîneur lyonnais a fait la connaissance de son effectif et a dirigé sa première séance d’entraînement à Décines. Après le terrain, place aux médias. Ce lundi, à partir de 14h30, le champion du monde 1998 sera présenté à la presse, entouré de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Cette conférence de presse est à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.com.