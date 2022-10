Samuel Umtiti (ex-OL) a rejoué pour la 1re fois depuis dix mois

Arrivé à Lecce en fin de mercato, Samuel Umtiti n’avait pas encore joué le club italien. Dimanche, l’ancien défenseur de l’OL a été titulaire pour la 1re fois depuis dix mois.

Un peu plus d’un mois qu’il attendait ça. Arrivé à Lecce en fin de mercato pour relancer sa carrière, Samuel Umtiti était toujours dans l’attente de jouer ses premières minutes avec le promu italien. C’est désormais chose faite depuis dimanche soir. En déplacement à Rome pour affronter l’AS Roma, Lecce s’est incliné d’une courte tête (2-1) avec un Samuel Umtiti titulaire.

Le défenseur français a joué l’intégralité du match et s’est plutôt montré à son avantage malgré un manque de rythme. Voir Umtiti sur un terrain, cela n’était plus arrivé depuis dix mois et un match du Barça. Arrivé à Lecce pour retrouver le plaisir du jeu, il a plutôt réussi sa première avec un match solide défensivement et une passe décisive sur le but de son équipe. Clou du spectacle, il a récupéré le brassard au moment de la sortie de Gabriel Strefezza.