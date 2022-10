OL : Castello Lukeba "aurait beaucoup appris aux côtés d’Umtiti"

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

De retour contre Toulouse, Castello Lukeba veut vraiment lancer sa saison. Le défenseur central de l’OL est dans une saison de confirmation, lui qui pense à la Coupe du monde 2022.

Est-ce qu’il subit le contrecoup de ses belles performances de la saison dernière ? Durant l’été, Castello Lukeba avait concédé à Olympique-et-Lyonnais (lire entretien) que ce nouvel exercice serait celui de la confirmation et qu’il serait forcément un peu plus attendu. Il ne s’était pas trompé et les premières sorties du jeune défenseur de l’OL ont un peu laissé sur notre faim. Il tient encore la baraque mais semble moins souverain que lors de son explosion. De retour contre Toulouse après une petite blessure avec les Espoirs, Lukeba compte se reprendre en mains et peut profiter des conseils quotidiens d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pour revenir à son niveau.

"Je suis content qu’ils soient de retour. Ce qui m’a marqué chez eux, c’est leur professionnalisme : ils sont là très tôt, ils repartent très tard, ils prennent soin de leur corps. Je me dis que ce sont des choses qu'il faut faire pour être au très haut niveau, a confessé le jeune Lyonnais dans une interview à Onze Mondial. Ils me donnent beaucoup de conseils. Que cela soit sur ou en dehors du terrain, on parle beaucoup ensemble. Ils essaient de m’aider, pour que je sois la meilleure version de moi-même."

"Le Mondial ? Pourquoi pas ?"

A 19 ans, Castello Lukeba reste encore en plein apprentissage du haut niveau et continue de s’améliorer au quotidien pour pourquoi pas suivre les traces d’un certain Samuel Umtiti. Durant sa formation et depuis ses débuts, l’international Espoir est comparé à son ainé et aurait même pu se retrouver coéquipiers si "Big Sam" avait fait son retour entre Rhône et Saône. Lukeba n’aurait pas été contre, ce qui lui aurait permis de "beaucoup apprendre à ses côtés. Il a beaucoup d’expérience, ça n’aurait pu être que bénéfique pour moi."

Le rendez-vous a été manqué mais le parcours d’Umtiti reste un chemin à suivre pour l’ancien de Saint-Genis-Laval avec notamment un sacre mondial en 2018. D’ailleurs, malgré sa relative inexpérience et la concurrence à son poste, Castello Lukeba n’a pas fait une croix sur le Qatar. "Il faut demander au sélectionneur. Peut-être que certains diront que c’est trop tôt, mais moi j’y pense. Je ne me mets pas la pression par rapport à ça parce que je sais que cela passe par mes performances en club, mais c’est dans un coin de ma tête. Pourquoi pas ?"