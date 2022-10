OL - Toulouse : Houssem Aouar et Maxence Caqueret aptes

Houssem Aouar lors de Paris FC – OL (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Peter Bosz retrouve un groupe au complet. Les retours de Corentin Tolisso ou Castello Lukeba ne seront pas de trop contre Toulouse, vendredi (21h).

Une semaine après avoir dû bricoler pour composer un groupe de 18 joueurs, Peter Bosz va avoir un peu plus l’embarras du choix contre Toulouse. Pour la réception du promu vendredi soir (21h) au Parc OL, l’entraîneur lyonnais a convoqué un groupe de 20 joueurs avec des retours de choix. Absents contre Lens, Castello Lukeba, Malo Gusto, Corentin Tolisso ou encore Moussa Dembélé sont de nouveau aptes au service. Ayant pris part à la séance de mercredi avec le reste du groupe, il n’y avait peu de doute quant à leur présence pour ce match inaugural de la 10e journée de Ligue 1.

Des incertitudes, il y en avait concernant Maxence Caqueret et Houssem Aouar. Les deux milieux se sont entraînés individuellement mercredi et un point devait être fait ce jeudi pour prendre une décision. Touchés musculairement, Caqueret et Aouar seront disponibles contre Toulouse. Le capitaine des Espoirs fait bien partie du groupe lyonnais tout comme son compère de l’entrejeu. Reste à savoir si le compteur minutes d’Aouar cette saison restera bloqué à 30… Ayant vécu sa 1re contre Lens, Saël Kumbedi n’est pas retenu tout comme Bradley Barcola.

Le groupe de l’OL face à Toulouse : Lopes, Riou, Bonnevie - Gusto, Mendes, Da Silva, Boateng, Lukeba, Diomandé, Henrique, Tagliafico - Aouar, Tolisso, Lepenant, Caqueret, Reine-Adelaïde - Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Lacazette, Dembélé