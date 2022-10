Ligue 1 : l’OL doit vaincre coûte que coûte

Depuis un mois, l’OL avance la boule au ventre. Après le début de saison réussi, le club lyonnais vient d’enchaîner quatre défaites de suite. Au sein du groupe, l’objectif est clair contre Toulouse vendredi : gagner. Tout autre résultat pousserait à une crise plus profonde dans toutes les strates.

Il y a quelques années, une victoire contre Toulouse aurait sonné comme une normalité. Vendredi, un peu avant 23h, elle pourrait sonner comme une libération. Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs mais voir l’OL en être réduit à viser une victoire coûte que coûte face aux Toulousains est un sacré aveu. Durant les glorieuses années, les joueurs lyonnais cherchaient aussi à gagner tous les matchs. Sauf qu’en 2022, cette recherche des trois points face aux "Pitchouns" est d’une urgence vitale.

L’heure n’est pas à jouer les bulldozers et écraser la concurrence en championnat mais à se rassurer comme on peut entre Rhône et Saône après quatre défaites de suite. "Gagner, c’est le médicament pour les problèmes qu’on a actuellement, a martelé Peter Bosz en conférence de presse mercredi. Il faut travailler, tout commence par là. On va mettre en place une équipe avec un système et un plan de jeu. Mais il faut gagner."

Un nouvel appel à l'union sacrée

Gagner. Un mot et un sentiment dont les joueurs de l’OL n’ont plus goûté la saveur depuis un mois. Quatre semaines où les coéquipiers d’Anthony Lopes étaient attendus au tournant. Quatre semaines qui ont débouché sur un examen raté. Si le groupe lyonnais n’a que le mot "gagner" à la bouche, c’est tout simplement parce qu’il y a urgence et que la série de quatre défaites de suite est désormais trainée comme un boulet. Avec en point d'orgue ce revers à Lens. Dimanche dernier, l’OL a livré une prestation indigne de son standing. Malgré trois jours pour s’en remettre, il existait encore "un sentiment de rage et de honte" dans les rangs rhodaniens. Comme à son habitude quand le bateau est au bord du précipice, Lopes est envoyé au front.

Enfant du club, le gardien est peut-être celui qui est le plus marqué et le plus à même à délivrer un message à l’environnement lyonnais quand tout va mal. S’il ne veut pas "faire de grands discours et laisser le terrain parler", le natif de Givors en a quand même appelé à l’union sacrée que ce soit dans le vestiaire ou au Parc OL, vendredi. "Si les supporters aiment le club, il faut qu’ils viennent avec nous pour sortir le club de cette situation. Je pense que c’est le meilleur remède possible plutôt que de penser à des choses négatives. Je ne mange pas de ce pain-là. Il y aura toujours des choses à redire. Beau, pas beau, bon, pas bon, si on prend les trois points à la fin, je suis preneur. Tout le monde veut la victoire vendredi."

"Les discours c’est bien mais répondre sur le terrain, ce sera mieux"

Ce discours autour d’une unité, les supporters ont l’impression de l’avoir entendu des dizaines, voire des centaines de fois depuis dix ans. Le portier assure que des discussions franches ont eu lieu dans le vestiaire avec "une grosse remise en question de soi-même". L'abcès crevé, des jours meilleurs arriveraient-ils ? Le supporter lyonnais a appris depuis toutes ces années à ne plus juger que par le prisme du terrain. Peter Bosz et Anthony Lopes s’accordent également sur ce point, "il ne faut plus parler à un moment donné mais montrer sur le terrain qu’on mérite l’appui des amoureux de l’OL."

Face à Toulouse, quel sera l’accueil des quatre tribunes ? Il existe un relatif calme chez les groupes de supporters malgré la situation. Pas de communiqué incendiaire, pas de sifflets si ce n’est contre Toko Ekambi lors d’une sortie. Un silence qui interpelle mais qui est peut-être le signe que la cocotte n’est pas loin d’exploser.

A 23h, si les trois points venaient à arriver, il n’y aura très certainement pas d’explosion de joie mais une libération à tous les niveaux. Dans le cas contraire, la crise qui couvait ces derniers jours devrait prendre une toute autre tournure. Et ce ne sont pas que les joueurs et le staff qui seraient dans l’oeil du cyclone. Une fois de plus. Comme si l’histoire se répétait malgré les années et les changements…