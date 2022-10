OL : la Belgique et Cayman ne disputeront pas la Coupe du monde

Janice Cayman après l’élimination de la Belgique face à la Suède à l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après un Euro historique, la Belgique espérait vivre une Coupe du monde. Battues par le Portugal en barrages, les coéquipières de Janice Cayman regarderont le Mondial 2023 à la télé.

Cruelle désillusion pour Janice Cayman et la Belgique. Quart de finaliste de l’Euro 2022, une première, durant l’été, le pays du plat pays espérait surfer sur ce parcours historique pour accrocher un billet pour la Coupe du monde 2023. Devancées par la Norvège lors de la phase de groupe, les Belges avaient malgré tout réussi à accrocher un des six meilleures secondes places de la zone Europe. Il restait donc un espoir pour Cayman de pouvoir rejoindre certaines de ses coéquipières à l’OL en Australie et la Nouvelle-Zélande à l’été 2023.

Cette dernière chance s’est envolée jeudi soir avec la défaite contre le Portugal lors du 1er tour des barrages. Défaite 2-1, la Belgique a laissé les Portugaises le soin d’aller défier l’Islande pour un billet pour le Mondial 2023. Titulaire, Janice Cayman a joué tout le match et a récolté un carton jaune. Avec cette élimination, la Lyonnaise sera au moins de retour avec les Fenottes un peu plus tôt que prévu. Mais pas forcément avec le plein de confiance.