Avec quatre défaites de suite, l’OL veut retrouver le goût de la victoire, ce vendredi (21h). Philippe Montanier, l’entraîneur de Toulouse, estime qu’une bête blessée n’est pas forcément une bonne chose.

Mercredi, gagner a été le maître mot dans le camp lyonnais. Avec une spirale négative qui dure et quatre défaites de suite, l’OL veut profiter de son retour à la maison et de la réception de Toulouse pour retrouver le goût des trois points. Seulement, avec un tel manque de confiance, les Lyonnais sont loin d’arriver en terrain conquis au moment d’accueillir le promu toulousain. Ce dernier, qui reste sur une victoire contre Montpellier, compte bien profiter de la crise entre Rhône et Saône pour faire un coup.

"L'OL va être mobilisé pour rompre une spirale négative donc ça ne va pas être simple. On va jouer notre va-tout, on n’a rien à perdre. On joue dans un super stade contre une belle équipe donc la motivation va être optimale chez nous, a déclaré Philippe Montanier en conférence. On s’attend à une équipe remontée avec un gros début de match. C’est comme en boxe, il y a le champion du monde et le challenger. On est le challenger et on va jouer crânement notre chance."

Quand l’OL faisait peur à ses adversaires avant même le coup d’envoi, la situation du club lyonnais pousse désormais les autres formations à y croire dur comme fer. Néanmoins, Philippe Montanier a tenté de trouver des circonstances atténuantes au groupe de Peter Bosz. Il estime d’ailleurs que la crise de confiance n’est pas forcément gage de réussite pour les "Pitchouns" avec des Lyonnais revanchards.

"Ils méritent mieux, ils ont joué des grosses équipes ces derniers temps donc ils ont eu des matchs difficiles. Ca reste une grosse équipe qui doit être dans le Top 5 minimum. Ils ont un retard à l’allumage mais la qualité est là. Je ne sais pas si c’est une bonne chose de les affronter dans ce contexte, on verra à la fin du match."