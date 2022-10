OL - Mercato : Houssem Aouar n’a "pas fermé la porte à un départ"

Dans le groupe pour la réception de Toulouse, Houssem Aouar devrait logiquement commencer sur le banc. Une situation qui lui pèse, lui qui assure avoir trouvé des accords avec la plupart des clubs intéressés durant le mercato.

Trente minutes. C’est le temps de jeu d’Houssem Aouar depuis le début de la saison avec l’OL. Titulaire lors de la première journée de championnat, le milieu avait fait les frais de l’exclusion d’Anthony Lopes et de l’entrée de Rémy Riou. Depuis, le Lyonnais mange son pain noir surtout depuis la fin du mercato. Cette situation de remplaçant, Houssem Aouar l’accepte même si "ça commence à être long. Quand tu es joueur, tu veux être sur le terrain quoi qu'il arrive donc forcément c'est difficile."

Ce vendredi, l’international français sera disponible pour la réception de Toulouse au Parc OL. Mais comme les derniers matchs, il devrait logiquement s’asseoir sur le banc en attendant son heure. Avec la fin du mercato, on aurait été en droit de penser qu’Aouar retrouverait grâce auprès de Peter Bosz mais ce n’est clairement pas le cas. Entre l’été et ce début d’automne, le pur produit du centre de formation vit donc des heures compliquées.

Aouar n'est pas contre prolonger

C’est d’ailleurs dans cette optique d’un nouveau challenge qu’il avait écouté les offres venues de l’étranger. Des clubs bien standing inférieurs (Nottingham, Betis, Benfica) aux intérêts de la Juventus Turin et Manchester City à l’été 2020. Mais il n’a pas fait la fine bouche. "Ça va très vite ! Une fois t'es en haut, une fois t'es en bas. Et ça, il faut juste l'accepter. Je suis tombé d'accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés. (...) Je n'ai pas fermé de porte, a-t-il assuré dans les colonnes de L’Equipe. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre."

Une version quelque peu différente de celle du club qui avait assuré qu’un départ avait capoté par manque d’accord du côté du joueur sur certaines situations et d’autres entre l’OL et les clubs intéressés. Quoi qu’il en soit, à un peu plus d’un mois de la trêve hivernale, Houssem Aouar ne recherche qu’une chose : "essayer de rejouer et d'apporter ce que je sais faire." Avant peut-être de s’asseoir à la table des négociations pour discuter d’une prolongation de contrat. Le joueur n’est pas fermé à l’idée même s'il assure qu'on ne l'y forcera mais pense avant tout au terrain. Le meilleur des remèdes pour se remettre la tête à l'endroit.