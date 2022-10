OL - Toulouse : vers un retour du duo Lacazette - Dembélé ?

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après la débâcle contre Lens, dimanche dernier, l’OL veut retrouver le sourire contre Toulouse. Avec un effectif au complet, Peter Bosz devrait relancer son 4-4-2 avec le duo Lacazette - Dembélé en pointe.

Gagner et simplement gagner. L’équation ne sera pas compliquée à comprendre ce vendredi au Parc OL. Dans le dur avec une série de quatre défaites de suite, l’OL n’a pas droit choix que de s’imposer contre Toulouse pour se donner un peu d’air et éviter une crise encore plus vocale. Face au promu toulousain qui "jouera crânement sa chance", Peter Bosz joue également une partie du peu de crédit qu’il semble lui rester. L’entraîneur néerlandais a assuré mercredi avoir eu des discussions avec ses joueurs et a promis de "mettre en place une équipe avec un système et un plan de jeu pour gagner."

Quel sera ce système ? Avec les retours dans le groupe de Castello Lukeba, Malo Gusto, Corentin Tolisso et Moussa Dembélé, le Néerlandais devrait poursuivre sur sa stratégie d’un 4-4-2 ou 4-2-3-1 suivant les phases de jeu. Seulement, les hommes devraient être différents de ceux qui ont débuté face à Lens notamment aux avant-postes. En conférence, Bosz a concédé qu’il manquait de puissance face à Lens.

Dembélé devrait résoudre ce problème avec une titularisation à la pointe de l’attaque, faisant reculer Alexandre Lacazette comme second attaquant comme face au PSG. C’est donc Rayan Cherki qui fera les frais de ces retours après une première titularisation en terres lensoises. Malgré trois semaines sans jouer, Corentin Tolisso devrait lui profiter de la méforme de Maxence Caqueret pour retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu et apporter une touche technique dans la relance qui a fait défaut à Lens.

La composition probable de l’OL : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Lepenant, Tolisso, Toko Ekambi - Lacazette (cap), Dembélé