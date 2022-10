Latéral droit de l’OL durant la grande époque, Anthony Réveillère a tout connu. L’ancien international français assure que la culture de la gagne du groupe a souvent fait la différence.

A l’heure où l’OL cherche à renouer avec son glorieux passé et à inculquer un esprit de victoire, la sortie d’Anthony Réveillère risque de ramener encore un peu plus de nostalgie. Quand la culture de la gagne semble avoir quitté les rangs lyonnais ces dernières années, l’ancien latéral lyonnais assure au moment de raconter sa pire défaite que c’est bien ce refus de perdre qui a amené l’OL sur les toits français et européens dans les années 2000.

"L'élimination de l'OL par le PSV en 2005. On aurait aimé qu'il y ait le VAR à cette époque ! Ç'a été dur. Pour moi, on avait une équipe pour aller plus loin, se remémore Réveillère dans les colonnes de L’Equipe. La plus forte dans laquelle j'ai joué, avec Paul Le Guen sur le banc et le gros milieu de terrain Essien-Diarra-Juninho. Dès le couloir, on gagnait les matches. C'était limite si les adversaires ne nous disaient pas : "Les gars, tranquille aujourd'hui." Mais à 3-0, on attaquait toujours. On gagnait par le jeu, l'intensité, la force que dégageait le groupe."

Cette culture de la gagne et cette haine de la défaite a forcément donné lieu à quelques frictions quand la machine était enrayée. Mais en 10 ans, cela est arrivé peu de fois même si l’ancien défenseur lyonnais se rappelle d’une prise de bec avec Juninho, compétiteur dans l’âme. Peut-être un peu trop parfois. "Une fois, on s'est pris la tête avec Juninho. (…) On s'est chauffés, on nous a séparés. Après on a été assez intelligents pour se taper dans la main en disant "on est partenaires" avant le match suivant. On m'avait demandé de m'excuser, je ne me suis pas excusé. Lui non plus." Des accrochages comme il en existe tant dans un vestiaire et qui donnent parfois un aperçu de la mentalité qui règne dans un groupe