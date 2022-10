OL : Jean-Michel Aulas "a toujours rêvé d’avoir Laurent Blanc"

Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain de l’annonce de l’arrivée de Laurent Blanc, Jean-Michel Aulas ne boudait pas son plaisir. Le président lyonnais en a profité pour envoyer une pique à Juninho.

Le masque aperçu vendredi après le nul contre Toulouse (1-1) a laissé place à une grande joie. Ce lundi, face à la trentaine de journalistes présents au centre d’entraînement, Jean-Michel Aulas avait un grand sourire sur le visage. A ses côtés se trouvait Laurent Blanc, devenu dimanche le nouvel entraîneur de club lyonnais. Un travail de longue haleine et qui remonte à des années mais qui n’avait jamais réussi à se conclure. Par la faute des uns et des autres. D’ailleurs, au moment d’expliquer pourquoi Laurent Blanc n’était pas arrivé plus tôt à l’OL, le président lyonnais ne s’est pas prié de lancer une pique à Juninho qu’il a pris soin de ne pas nommer, dans ce duel de mots qui semble s’être installé.

"Ca fait 35 ans que je prends des décisions parfois bonnes ou moins bonnes. On a eu des discussions avec Laurent par le passé. Je connais son amour pour le football. Il n’y avait pas de candidats qui arrivaient à sa cheville. J’ai une confiance totale autrement on n’aurait pas pris cette décision. En 2019, k’avais pris à l’époque un engagement vis à vis de celui que j’avais recruté de lui laisser le choix entre Laurent Blanc ou Rudi Garcia. Là, j’ai fait une erreur, je le reconnais."

Aulas : "Textor a validé le nom de Blanc"

Juninho appréciera certainement les propos de son ancien président. Qu’importe, après des rendez-vous manqués depuis presque dix ans, l’OL et Laurent Blanc se sont enfin trouvés dans une situation "d’urgence" comme l’a décrit l’entraîneur français (lien). Néanmoins, si Jean-Michel Aulas avait autant le sourire c’est avant tout parce qu’il a "toujours rêvé d’avoir Laurent comme entraîneur. Quand on a eu la certitude que ça pouvait se faire, on a foncé et fait en sorte que ça puisse se faire." Interrogé sur l’origine des discussions, Aulas a balayé l’idée que les deux parties étaient en contact depuis le début de la saison mais assure avoir soumis le nom de Laurent Blanc à John Textor afin de faire valider le changement par le futur propriétaire.

"Toujours prétentieux de dire qu’on va faire exactement ce qu’on a envie de faire. J’ai eu des contacts avec les dirigeants des groupes de supporters et John Textor avec qui j’ai eu une discussion et qui a validé. Il y a de l’émotion, a déclaré JMA. Aujourd’hui, ça s’est fait et on a poussé. La situation s’est dégradée très vite et Bruno (Cheyrou) et Vincent (Ponsot) ont pris contact et c’est devenu une certitude. Avec Laurent, j’ai la conviction qu’on va y arriver. Je ne suis pas devin mais j’y crois. Je veux partir la tête haute."

Avec la venue de Laurent Blanc, Jean-Michel Aulas s'est remis à voir grand. Reste qu'il y a d'abord une situation sportive à gérer et vite.