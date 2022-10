OL : Aulas rend un dernier hommage à Bosz

Jean-Michel Aulas et Peter Bosz lors de la présentation du Néerlandais (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Souriant au moment de présenter Laurent Blanc, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de glisser un mot à son prédécesseur. Le président de l’OL a rendu hommage à Peter Bosz, "un homme intelligent."

Sa conférence d’après-match contre Toulouse aura été la dernière. Passablement tendu après le nul (1-1), Peter Bosz savait que ses jours étaient comptés sur le banc lyonnais. Il n’aura finalement tenu que 48h de plus, mis à pied dimanche. Après 58 matchs, l’entraîneur néerlandais quitte le navire de l’OL sans avoir réussi à mettre en place sa philosophie de jeu. Avec 1,67 point par match, Peter Bosz restera parmi les coachs lyonnais avec la moins bonne moyenne et le sentiment d’un gâchis. Celui d’un coach conscient de ce qui n’allait pas mais incapable de trouver les solutions. Lundi, avant de lancer Laurent Blanc dans le torrent médiatique qui l’attendait, Jean-Michel Aulas a tenu à rendre hommage à l’ancien de l’Ajax. Preuve que l’homme avait au moins séduit entre Rhône et Saône.

"Je vais commencer par dire qu'hier (dimanche), quand on s'est serré la main avec Peter (Bosz), j'ai serré la main d'un homme intelligent, qui a été loyal mais qui a probablement loupé les objectifs que nous avions fixé ensemble, a déclaré le président de l’OL. Tout le temps qu'il a été ici, dans les relations de tous les jours, il a été un homme bien.

Aujourd'hui, je voudrais dire qu'on a pris nos responsabilités. Certains penseront qu'elles ont été prises tardivement, mais c'est toujours difficile quand on est entrepreneur. Pour un homme comme moi, qui apprécie les relations humaines, c'est difficile de prendre une décision sans qu'on ait la certitude que ce soit la meilleure."

Peter Bosz sur le côté malgré la confiance maintenue durant l’été, l’OL va maintenant devoir retrouver les sommets sous la coupe de Laurent Blanc. Le Cévenol a déjà prévenu, ce sera un tout autre programme qui va attendre les joueurs lyonnais malgré l’urgence de résultats.