OL : les travaux de Laurent Blanc d’ici la trêve

Arrivé à l’OL depuis lundi, Laurent Blanc a pu juger de la nature du travail qu’il va avoir à accomplir. Avec l’urgence de résultats d’ici la trêve, l’entraîneur lyonnais souhaite s’atteler à certaines priorités.

Un travail mental

C’est peut-être là le plus gros travail qui attend Laurent Blanc et son staff. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’entraîneur de l’OL a basé une grande partie de son discours médiatique sur cet aspect depuis une semaine. S’il n’est là que depuis quelques jours, Blanc a rapidement compris que la situation de ces dernières semaines, couplée à une dernière saison ratée, pesait "lourd dans les têtes". Il n’a bien évidemment pas voulu en dire plus sur la stratégie mise en place "les joueurs réagissant différemment" à ces situations.

Il y a bien eu des discussions individuelles et collectives mais Laurent Blanc, comme Nicolas Tagliafico, a insisté sur la notion de plaisir à retrouver et ce dès les entraînements. "On a fait une semaine basique avec beaucoup de jeu, du travail avec du ballon. Il y a eu une notion de plaisir qui a été ressentie, a noté l’entraîneur lyonnais. La confiance, elle reviendra avec les résultats. Plus on sera mieux individuellement, plus fort on sera collectivement et plus on aura de chances d’avoir des résultats."

Une dynamique collective

Le collectif, une notion qui a perdu de sa valeur à l’OL ces dernières semaines. Malgré la barrière de la langue, Nicolas Tagliafico s’est montré plutôt bavard sur le sujet vendredi, n’hésitant pas à pointer ce qui a fait défaut aux Lyonnais depuis quelques matchs avec "une équipe était coupée en deux et il faut corriger ça. Le travail d’équipe fait grandir. Il faut que ce déclic s’opère."

Ce déclic, les supporters l’attendent depuis des mois. Si l’OL en est aujourd’hui à ce stade, c’est avant tout parce que les individualités ne se sont pas mises au service du collectif. Comme l’a rappelé Laurent Blanc, "avoir onze joueurs qui ont la même mentalité à la perte ou avec le ballon, c’est quand même mieux." Ces derniers temps, ce n’est pas ce qui a été dégagé par le collectif lyonnais et Laurent Blanc de mettre ses joueurs expérimentés face à leurs responsabilités.

"C’est là où le bât blesse. Il y a eu beaucoup de choses dites et écrites. Il faut assumer les responsabilités qu’on peut assumer mais il faut aussi penser à soi même. C’est un sport collectif certes mais pour donner le meilleur, il faut être au top. Si vous pensez plus au collectif qu’à votre personne, vous n’êtes pas performant et votre rôle de leader peut être moins efficace."

Il semblerait que l’arrivée d’un nouveau coach à l’OL a redistribué les cartes. Il faudra encore attendre quelques heures avant de voir si Laurent Blanc relance certains exclus de l’ère Bosz mais que ce soit l’entraîneur français ou Tagliafico, tous deux ont noté que les attitudes individuelles avaient changé aux entraînements avec une "volonté de montrer ce dont on est capable, comment on joue et qu’on veut jouer. C’est peut-être la raison pour laquelle l’intensité peut changer."

Un travail physique

Des joueurs comme Houssem Aouar ou Jérôme Boateng savent qu’il y a depuis une semaine des places à gagner dans la rotation. L’occasion de créer une émulation collective quand Peter Bosz se limitait à un groupe réduit pour commencer ou finir les matchs. Néanmoins, tout ne sera pas parfait en un claquement de doigts mais une "envie collective commune" peut aider. La situation actuelle de l’OL fait que Laurent Blanc a du pain sur la planche. Il en est conscient et ne s’en cache pas. S’il aimerait "que le beau jeu soit tout de suite là", il sait très bien que l’urgence de points pourrait l’amener à repousser ses ambitions esthétiques à janvier 2023.

L’objectif d’ici le 11 novembre prochain et la réception de Nice reste de prendre des points et de monter en régime. S’il a noté l’intensité des entraînements cette semaine, l’ancien coach du PSG n’a pas manqué de rappeler que cette semaine était avant tout "basique". Une manière de faire comprendre à ses joueurs que le plus dur arrive. Après les observations, le curseur devrait logiquement être revu à la hausse sur le plan athlétique.

"On a fait une semaine de travail intéressante. Ils ont été très heureux de s’entraîner de cette manière-là avec de l’intensité, de l’effort. Mais c’était pour moi une semaine basique. Il y aura beaucoup de travail d’ici novembre et encore beaucoup après. Soyons fort athlétiquement mais aussi avec le ballon car c’est aussi ça le foot. Je pense avoir les joueurs pour ça."

Laurent Blanc n’avait pas ou peu entraîné depuis six ans. Le Cévenol risque de rattraper le temps perdu ces prochaines semaines à l’OL. C’est une montagne qui s’offre devant lui et il compte y aller par étape pour arriver au sommet que représente une qualification pour la Ligue des champions.