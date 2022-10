Après cinq jours d'entraînement, Laurent Blanc n'est plus qu'à deux jours de son retour sur un banc de Ligue 1. Ce vendredi, l'entraîneur de l'OL a rappelé que le travail se fait dans les têtes mais que les joueurs ont montré de l'enthousiasme depuis son arrivée.

Le groupe pour Rennes

"RAS, le docteur est content. Pendant toute la semaine, il m’a dit RAS pour la première fois de l’année. J’espère qu’il continuera à le dire. Tout le monde est sur pied et c’est une bonne chose."

Sur une crise de confiance

"Il y a des choses à améliorer dans ce domaine. Mais qui dit confiance, dit mental et chacun le vit différemment. On a fait une semaine basique avec beaucoup de jeu, du travail avec du ballon. Il y a eu une notion de plaisir qui a été ressentie. La confiance, elle reviendra avec les résultats. Plus on sera mieux individuellement, plus fort on sera collectivement et plus on aura de chances d’avoir des résultats."

Le déficit physique

"Je vous rassure ils sont en bonne santé, il n’y a pas des blessures. Quand il y a un nouvel entraîneur, tout le groupe est à disposition. C’est souvent le cas. Les joueurs ont envie de s’entraîner, de se montrer et de jouer donc c’est déjà bien. Si on n’a pas envie de jouer ou si on craint de jouer, ce serait problématique. Il faut qu’on ait envie d’affronter Rennes."

Le déplacement à Rennes

"Je l’appréhende comme un match normal. On se doit d’avoir des ambitions que ce soit à domicile ou à l’extérieur. C’est facile de dire ça devant un micro mais je le pense vraiment. Ce n’est pas vraiment la meilleure période pour les jouer. Ils ont certes joué jeudi soir mais vous connaissez l’histoire. L’entraîneur en face a une envie farouche de battre l’OL. L’objectif a été d’alléger les cerveaux qui sont lourds. Le meilleur moyen a été de s’entraîner, il y a eu beaucoup de rythme même si c’était une semaine basique. L’adhésion à ce qu’on proposait était bonne. Physiquement, on n’est pas tout à fait au top mais on va le devenir."

Le beau jeu mis de côté

"J’aimerais qu’il soit là de suite. On a fait une semaine de travail intéressante. Ils ont été très heureux de s’entraîner de cette manière-là avec de l’intensité, de l’effort. Mais c’était pour moi une semaine basique. Il y aura beaucoup de travail d’ici novembre et encore beaucoup après. Soyons fort athlétiquement mais aussi avec le ballon car c’est aussi ça le foot. Je pense avoir les joueurs pour ça."

L'absence de sentinelle au milieu

"Si on ne l’a pas, il va falloir l’inventer. (sourire) Il y a des bons joueurs, expérimentés mais aussi plus jeunes. Il faut créer une envie commune et l’OL peut faire beaucoup mieux en termes d’équipe. A moi et au staff de faire adhérer les joueurs à ce système ou à d’autres. On pourra changer de systèmes mais la mentalité sera la même : poser des problèmes à l’adversaire. Quand vous avez le ballon, vous êtes maître de la situation. Quand vous ne l’avez pas, vous êtes exposés par le talent adverse, vous défendez mais c’est plus intéressant et jouissif d’attaquer et de créer."

L'enthousiasme créée par son arrivée

"Je ne le vois pas, j’arrive ici à 6h du matin et j’en repars à 20h. Il y a des gens très sympathiques et des services très compétents. Entre le Parc OL et l’OL Vallée, il y a des beaux outils pour travailler. Si vous avez envie de travailler, vous avez les moyens."

Un OL coupé en deux ces dernières semaines

"Je fais le même constat que Nicolas Tagliafico, collectivement on doit être meilleur. Le foot est un sport collectif. Si les onze ont la même mentalité à la perte ou avec le ballon, c’est quand même mieux. Il faut travailler sur ces facteurs. Tout le monde est conscient que l’OL n’a pas fait un bon début de saison ou pas celui qu’on pouvait penser. D’ici le 13 novembre, on aura peut-être pas tous les moyens au top individuellement et collectivement mais on se doit de prendre des points."

Une paire Lacazette - Dembélé

"Il faudrait que je trouve le bon moyen surtout pour qu’ils s’expriment. On a des joueurs qui sont capables de marquer des buts, c’est déjà une bonne chose. Pour être dans les cinq premiers, il faut un certain nombre de buts. 60-65, c’est un fait. Quand vous avez deux joueurs qui peuvent vous marquer entre 30 et 40 buts, ça vous facilite les choses. Mais encore faut-il qu’ils soient au top et que l’équipe le soit aussi."

Une déficit défensif à régler

"On marque des buts, peut-être pas assez. On en a marqué 17 et pris 12, on n’est pas si catastrophique dans les deux domaines. Le problème quand on marque, c’est qu’on n’arrive pas à ne pas encaisser des buts pour gagner des matchs. On peut gagner 1-0, ce n’est pas interdit. Sauf que l’OL ne prend pas beaucoup de buts mais prend toujours des buts et il faut changer ça. Sur les coups de pied arrêtés, l’OL en a pris beaucoup. On joue à 11 derrière ou on joue le danger sur le but adverse pour qu’il faille du temps pour aller sur notre but ? Il y a deux philosophies différentes et c’est peut-être un mélange des deux."

Sanchez, Kumbedi et El Arouch avec la réserve

"On traverse une période difficile et il faut avec les qualités mentalités mentales et footballistiques pour la surmonter. Ce sont des jeunes joueurs, ce sont encore des enfants. Ils ont des qualités pour le futur, je n’en doute pas mais je les ai envoyés en réserve pour qu’ils puissent jouer car on n’a pas de blessés et que je voulais faire beaucoup de jeu. Mais quand la situation sera plus positive, ils reviendront."

L'objectif de points d'ici la trêve

"Il en faudrait 15 mais on ne les prendra pas donc il faut prendre des points. On est dans une série difficile qui a marqué les têtes. A nous le staff et les joueurs expérimentés qui ont peut-être déjà vécu cette période de montrer la voie."

L'environnement extérieur

"Tout impacte sur l’unité du vestiaire. Il faut savoir tout maitriser. Comme je le dis aux joueurs, soyez bons, très bons et soyez au top de votre forme pour être bon sur le terrain. Après il y a d’autres secteurs, ce ne sont pas vos domaines."