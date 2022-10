Avant l’OL, Rennes se qualifie pour les 16es de Ligue Europa

Amine Gouiri lors de Dynamo Kiev – Rennes (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

Trois jours avant de recevoir l’OL, Rennes jouait en Ligue Europa, jeudi. Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés face au Dynamo Kiev (0-1) et qualifiés au minimum pour les 16es.

Le plein de confiance avant de recevoir l’OL. Engagé dans un périple de 9 rencontres en l’espace d’un mois, le Stade Rennais a déjà rempli une mission dans cette première partie de saison. Celle de sortir de la phase de poules de la Ligue Europa. Il reste encore des matchs à jouer mais les hommes de Bruno Genesio sont assurés de jouer au minimum les 16es de finale, en attendant de pourquoi pas accrocher la première place du groupe directement qualificative pour les 8es.

Genesio a fait tourner

Trois jours avant de recevoir Laurent Blanc et ses troupes, les Bretons se déplaçaient en Pologne jeudi soir. Guerre en Ukraine oblige, le Dynamo Kiev est obligé de recevoir sur un terrain hors des frontières. Malgré les conditions de préparation difficiles, le club ukrainien a tenu la dragée haute mais Rennes s’en est sorti grâce à un but de Christophe Wooh. Pour sa 1re avec les Rouge et Noir, le défenseur a pris de la confiance, lui qui devrait être titulaire face à l’OL suite à la suspension de Joe Rodon pour deux rencontres.