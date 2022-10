Retraité des terrains depuis le début de la saison, Jimmy Briand est désormais consultant pour Prime Video. A la retraite, l’ancien attaquant est revenu sur sa carrière et notamment l’expérience à l’OL.

Avec un but, il a renversé le cours de son expérience à l’OL. En plaçant un coup de tête sur un centre de Yoann Gourcuff et en trompant Stéphane Ruffier dans le temps additionnel, Jimmy Briand s’est offert un totem d’immunité auprès des supporters lyonnais. Ce n’était pourtant pas vraiment le sens de l’histoire depuis son arrivée à l’OL en 2010 pour "remplacer Govou et découvrir ce grand club, ce président qui est quelqu’un". Mais en offrant la victoire dans un derby en 2013, l’attaquant s’est offert une sympathie à vie entre Rhône et Saône.

Désormais consultant pour Prime Video, Briand a eu l’occasion de revenir au Parc OL depuis le début de la saison et ce sont bien des applaudissements qui le suivent au moment de passer au plus proche des tribunes. L’histoire n’a pourtant pas été toute rose avec des sifflets et une fin de parcours plus chaotique que prévue. Comme pour Moussa Dembélé cet été, Jimmy Briand s’est vu montrer la porte de la sortie par la direction lyonnaise à l’été 2013, un an avant la fin de son contrat.

"Le club m'a fait comprendre que j'avais un trop gros contrat dans la direction que voulait prendre le club, qu'il fallait que je parte. Intérieurement tu as envie de rester pour montrer que tu peux être décisif, que tu peux ramener l’OL à gagner des titres, a déclaré le jeune retraité à Oh my Goal. A l’été 2013, ils m’envoient en réserve avec Bafé Gomis parce qu’on a de trop gros salaires mais ce sont des gros clubs et ça se passe comme ça."

En utilisant un moyen un peu plus radical, l’OL a voulu forcer un départ qui n’arrivera finalement pas. Laissé en réserve jusqu’à la fin du mercato, Jimmy Briand retrouvera le groupe de Rémi Garde "avec qui il y a eu quelques frictions mais que je respecte" ce qui lui permettra de rester dans les coeurs des supporters un certain soir de novembre 2013. Preuve qu’une belle histoire tient à peu de choses.