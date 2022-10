Ligue 1 : Rémi Garde (ex-OL) dans la short-list d’Auxerre ?

Rémi Garde (Photo by OLI SCARFF / AFP)

Après trois ans sans entraîner, Rémi Garde se sent prêt à reprendre du service. L’ancien coach de l’OL ferait partie des noms pour succéder à Jean-Marc Furlan à Auxerre.

Depuis une semaine, c’est la valse des entraîneurs en Ligue 1. L’OL a montré le chemin avec le licenciement de Peter Bosz et a été suivi par Auxerre, Brest et ce jeudi Reims. Remonté en Ligue 1 cette saison, l’AJA n’a attendu que 10 journées pour mettre Jean-Marc Furlan sur la touche. Notamment en désaccord avec sa direction pendant l’été, le technicien français s’est vu montrer la porte après son exclusion face à Clermont dimanche et un geste d’humeur envers les supporters auvergnats.

Lamouchi a une longueur d'avance

L’ancien défenseur de l’OL écarté, le club bourguignon est désormais à la recherche d’une nouvel entraîneur. Il se pourrait bien que ce soit un Lyonnais de naissance qui prenne les rênes dans les prochains jours à en croire L’Equipe. Selon le quotidien sportif, Sabri Lamouchi, ancien milieu de l’AJA, a les faveurs de la direction auxerroise mais Rémi Garde serait également dans la course. L’ancien coach de l’OL, qui n'a pas été contacté pour le poste de directeur sportif lyonnais, est prêt à reprendre du service après la fin de son aventure à l’Impact Montréal en 2019. Seulement, il n’a pas de passé dans le club bourguignon et, à l’image de ce qui se fait à Lyon, Auxerre aimerait miser sur cet ADN AJA.