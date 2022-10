OL : les internationales ont fait leur retour

La trêve internationale terminée, Sonia Bompastor peut de nouveau travailler avec un groupe plus fourni. L’OL se déplace dimanche (12h45) à Bordeaux pour la 5e journée de D1 féminine.

Championnat, trêve internationale, championnat, trêve internationale. Depuis le début de la saison, Sonia Bompastor doit jongler avec les aléas du calendrier et n’a pas pu souvent compter sur un effectif complet. Il y a d’abord eu les blessures comme celles d’Ada Hegerberg, Griedge Mbock et Sara Däbritz qui ont fortement amputé le groupe de l’OL mais aussi ces coupures internationales qui laissent l’entraîneure lyonnaise avec une dizaine de joueuses, renforcées par l’Académie. Depuis mercredi, toutes les internationales sont revenues à Lyon.

Les Françaises (Renard, Malard, Bacha, Cascarino) sont revenues dans l’après-midi et ce jeudi matin, Bompastor pouvait compter sur un groupe plus fourni. Sur les images tournées par le club, on peut voir que Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola ou encore Signe Bruun étaient présentes à cette séance d’entraînement après avoir joué en sélection mardi. Ces retours interviennent à trois jours du déplacement à Bordeaux (12h45) pour la compte de la 5e journée de D1 féminine et à un peu moins d'une semaine avant la reprise de la Ligue des champions.