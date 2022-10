Ligue 1 : l’OL roi de la récupération haute après 10 journées

Johann Lepenant lors du match OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré les critiques qui se sont abattues sur Peter Bosz, l’un des principes du Néerlandais semblait avoir été compris. Depuis le début de la saison, l’OL est l’équipe qui a effectué le plus de récupérations hautes en Ligue 1.

Et si Peter Bosz n’avait pas tout loupé durant ses 18 mois à l’OL ? Depuis dimanche et même ces derniers mois, le départ du technicien néerlandais a clairement laissé un sentiment de gâchis chez les supporters lyonnais. Arrivé avec une philosophie résolument offensive, Bosz n’a jamais réussi à mettre en place ses idées, ce qui l’a conduit à son limogeage dimanche.

Pourtant, il semblerait que certaines de ses idées aient mis le temps mais aient finalement été assimilées par les joueurs de l’OL. Depuis ses débuts sur le banc, Peter Bosz n’a eu de cesse de mettre en avant la fameuse règle des 5 secondes à la perte du ballon. Un pressing rapide afin d’étouffer la relance adverse et ainsi éviter des déséquilibres. Ca n’a pas sauté à l’oeil même si certaines séquences ont montré les bien faits de ce pressing.

Dans les faits, l’OL est ce qu’il se fait de mieux en Ligue 1 après 10 journées sur les récupérations hautes (104) d'après Opta. Les coéquipiers de Maxence Caqueret se placent devant le PSG (95) et Rennes (89) qu’ils affrontent dimanche (15h). Avec l’arrivée de Laurent Blanc et l’urgence de points, à voir quelle tactique sera mise en place en Bretagne et jusqu’à la trêve de novembre…