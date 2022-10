Au lendemain du départ de Peter Bosz, Nicolas Puydebois est revenu sur la fin de l'aventure du Néerlandais. Dans TKYDG lundi, notre consultant a constaté les manques affichés par l'ancien coach lyonnais.

Une histoire qui n'a jamais vraiment pu montrer son meilleur visage. Dimanche soir, Peter Bosz a officiellement été démis de ses fonctions par l'Olympique lyonnais. Une issue attendue tant les derniers résultats, et surtout l'attitude dégagée, laissaient peu de place à l'optimisme. Nicolas Puydebois a souligné les problèmes aperçus sur le terrain dans "Tant qu'il y aura des Gones" lundi.

L'ancien portier de l'OL constate qu'il y avait un décalage entre les mots et les prestations les jours de match. "On peut clairement dire maintenant que c'est fait que les joueurs ont lâché le coach. La greffe n'a jamais pris. Le discours était beau en préambule, attirant et plein d'espoir. Mais au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il n'a pas réussi à mettre en place ses idées, a-t-il fait remarquer. Il faisait des constats justes et lucides, ce qui était plutôt digne d'un consultant car ce qu'on demande à un entraîneur c'est de trouver des solutions pour changer la donne. Malheureusement, il n'a pas réussi à activer les leviers pour améliorer son équipe."

"Le mal est certainement plus profond", Yohan Gomez

Il ne faut néanmoins pas exhorter le groupe et l'état-major du club de cet échec comme le rappelle notre invité Yohan Gomez. "Il fallait changer quelque chose, et malheureusement pour lui, c'est le principal responsable aux yeux des dirigeants. Ce n'est pas suffisant car on attend l'OL dans les trois premiers, au moins à la lutte avec les meilleures équipes du championnat. Là, il commence à y avoir du retard, plus la saison dernière qui joue contre lui. C'est donc logique que ce soit lui qui parte, a affirmé l'ex-joueur formé à l'académie lyonnaise. Mais les joueurs sont toujours là et il faut qu'ils se remettent en question, tout comme les dirigeants, car le mal est certainement plus profond."