OL : John Textor a validé la venue de Laurent Blanc

Futur actionnaire majoritaire de l'OL, John Textor a échangé avec les dirigeants lyonnais et validé la venue de Laurent Blanc.

Le 21 octobre prochain, John Textor devrait devenir officiellement l'actionnaire majoritaire de l'OL. Avant que le rachat ne soit officiel, le club a tout de même fait le choix de se séparer de Peter Bosz dimanche soir, une décision que Jean-Michel Aulas a partagé avec l'homme d'affaires américain. "On l'a appelé tous les trois (avec Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou) pour lui dire quel était notre sentiment et il nous a suivi", a expliqué le président rhodanien.

Le patron d'Eagle Football a aussi été consulté pour la venue de Laurent Blanc afin de succéder au Néerlandais. "J’ai eu des contacts avec les dirigeants des groupes de supporters et John Textor, avec qui j’ai eu une discussion, et qui a validé", a confirmé Jean-Michel Aulas.

"Je veux pouvoir travailler et relever le défi qui m'est proposé", Blanc

Le nouveau coach lyonnais a néanmoins indiqué qu'il allait échanger surtout avec le trio directif de l'OL actuellement (Aulas, Ponsot et Cheyrou). "J'ai discuté avec les dirigeants, et c'est avec eux que je suis en relation. Après, le président m'a dit qu'il avait fait part de la décision au futur propriétaire qui avait accepté, et c'est ce qui m'intéresse, a déclaré l'ancien technicien parisien. Je veux être ici pour pouvoir travailler et relever le défi qui m'est proposé. Ce sera déjà pas mal."