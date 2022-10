OL : Laurent Blanc a posé le cadre

Au cours d’une première journée passée à la tête de l’OL, Laurent Blanc a déjà délimité les axes de travail de son équipe. Reste maintenant au nouvel entraîneur de l’Olympique lyonnais à mettre tout cela en place.

L’annonce est tombée dimanche soir et dès ce lundi, la page Peter Bosz était définitivement tournée. Nouvel entraîneur de l’OL, Laurent Blanc a rencontré son groupe et dirigé une première séance d'entraînement. Après cette matinée chargée, l’heure était venue de se présenter face à la presse, un exercice qu’il pratiquait pour la première fois en Europe depuis 2016, avant son départ du PSG.

Accompagné par Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (responsable du recrutement), le nouveau coach rhodanien n’a pas tourné autour du pot. “L’urgence reste les points”, a-t-il souligné. “Il y a eu la rencontre avec le staff et les gens qui travaillent ici depuis le début et quelques saisons. On va y aller avec douceur et fermeté. Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs. Ils sont assez grands pour savoir qu’il faut être beaucoup plus performant. Le discours assez court mais déterminé, avec la volonté de prendre le maximum de points d’ici la trêve. Il faut retrouver la confiance individuelle, a énoncé l’ancien défenseur. Plus elle sera là, plus ce sera bénéfique pour le collectif mais ce n'est pas facile parce que ça touche au mental.”

Laurent Blanc compte beaucoup sur les cadres du groupe

Le premier axe pointé du doigt par Laurent Blanc concerne directement les cadres du groupe, dont il attend beaucoup lors des matchs à venir. “Il faut travailler avec les joueurs qui sont là aujourd'hui. A moi de les faire bien bosser, d’être au top physiquement, mentalement pour arriver à prendre les points. Il faut que cet effectif reprenne confiance en lui à travers ses individualités et collectivement. Quand tu perds, tu as plus tendance à relever les points négatifs que positifs. Individuellement, il y en a qui n’arrivent pas à apporter ce qu’ils doivent apporter à cette équipe, et je parle pour les garçons d’expérience. Ce sont eux qui doivent tirer vers le haut. Il y a des jeunes avec des qualités mais ce sont eux qui vont nous faire sortir de cette période délicate, a assuré le technicien. Je vais m’appuyer sur ces joueurs-là dans les matchs et les semaines à venir.”

Les plus jeunes auront leur chance, mais pour le champion du monde 1998, les leaders seront en première ligne. “J’aime jouer avec les jeunes. A Paris, c’était compliqué mais on en a fait éclore quelques-uns. Le contexte est difficile. Ils sont très talentueux mais durant cette période, je ne vous cache pas que les joueurs expérimentés doivent faire émerger certaines choses pour remonter le niveau d’ici la fin de saison, a-t-il annoncé. Mais, ils auront un rôle.”

"Il faut jauger l’effectif et faire en fonction pour s’adapter"

Ensuite, l’ex-dirigeant du PSG a évoqué sa méthode de travail sur le plan managérial. “Même quand ça se passe bien, il y a des entretiens individuels donc je vous laisse imaginer quand ça se passe mal. J’ai besoin d’avoir une relation et un contact avec les joueurs. J’ai besoin de discuter, les apprécier, a-t-il confié. Il y aura toujours des choix à faire et je les ferai pour le bien du collectif parce qu’il y a toujours onze footballeurs sur le terrain. Il y a urgence et il faut prendre des points. C’est facile à dire certes mais il faut.”

Tactiquement, il a préféré garder ses pions pour lui, attendant de juger son groupe sur pièce. “J’ai un schéma préférentiel mais je suis de ceux qui pensent qu’il faut jauger l’effectif et faire en fonction pour s’adapter, a-t-il insisté. C’est ridicule de dire que je veux jouer comme ça, d’être borné.” Il faudra donc attendre un peu, éventuellement même après le voyage à Rennes dimanche, pour observer dans quelle direction souhaite aller l’ancien sélectionneur des Bleus.

Un chantier immense attend Laurent Blanc à l'OL

Maintenant que le discours est posé, il faudra pour Laurent Blanc parvenir à le mettre en place. Or, il y a péril en la demeure du côté de l’OL actuellement. “On a du temps mais il est compté parce qu’il y a des matchs. A nous de bien programmer ce temps. Je pense que ça va être compliqué, je ne suis pas un doux rêveur et que tout change en un coup de baguette, a-t-il reconnu. Les joueurs sont peinés et leur responsabilité est engagée. Ils en sont conscients et c'est pour ça qu'ils ont la tête lourde. Il faut que la notion de plaisir soit réactualisée et que l’effectif se libère pour répondre aux attentes des supporters, du club. Ils doivent retrouver le plaisir sur le terrain et ça ne donne pas l’impression.”

Enfin, et c’est peut-être l’élément le plus marquant de cette première approche, alors que certains membres du groupe reprochaient un déficit de travail à l’entraînement sous Peter Bosz, le nouvel entraîneur lyonnais a mis les choses au clair lundi. “Je suis tous les jours avec les gars. Après, j’ai un staff de qualité. J’ai des axes d’amélioration, et ce dernier l’a bien compris. Il faut communiquer et ça demande beaucoup de boulot. Les joueurs risquent d’être surpris en matière de travail, a prévenu Laurent Blanc. Il sera encore plus important lors de la préparation pendant la trêve. Une préparation athlétique de très, très haut niveau qui va nous permettre de mettre en place le plan de jeu que je souhaite. Il y aura double ration puisque nous avons un calendrier allégé donc on va bosser.” A l’OL, le discours doit maintenant laisser sa place aux actes.