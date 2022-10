OL - Académie : les résultats du week-end

Un week-end sans victoire pour les U16, U15 et U14 de l'académie de l'OL. Une première cette saison pour le centre de formation de l'Olympique lyonnais.

Les U19 et U17 de l'Olympique lyonnais ont remporté leur match ce week-end, mais le reste de l'académie rhodanienne a eu plus de difficultés. En plus de la réserve battue à Clermont vendredi (1-0), les U16, U15 et U14 n'ont pas gagné.

Pour débuter par les U16, ils ont concédé le nul à Andrézieux dimanche (2-2). Ils sont désormais deuxièmes du championnat à deux longueurs du leader, l'Olympique Valence, après cinq journées. (13 points contre 11 pour l'OL). A noter que la prochaine rencontre les opposera à Saint-Etienne le 16 octobre.

Premier faux-pas pour les U15

Pour les U15, le déplacement sur le terrain de l'Olympique Valence s'est soldé par une défaite 3 à 1. Un premier revers cette saison pour les Gones. Ils sont maintenant deuxièmes après quatre journées, derrière l'AS Saint Priest (10 points à 9). L'ASSP est également premier chez les U14. Les jeunes de l'Olympique lyonnais ont laissé échappé deux unités sur la pelouse de Valence (2-2). Avec 10 points, ils sont à deux longueurs des San-Priots. Les deux équipes accueilleront le Puy Foot 43 dimanche.