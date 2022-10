OL : Aulas félicite déjà Benzema pour son possible Ballon d'Or

La semaine prochaine sera dévoilé le vainqueur du Ballon d'Or 2022. Ce trophée pourrait revenir à Karim Benzema, le favori. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a évoqué ce possible sacre du Lyonnais.

Le Real Madrid remportera-t-il un nouveau Ballon d'Or lundi prochain ? Puisque le favori se nomme Karim Benzema, l'équipe de la capitale espagnole semble bien partie pour récupérer le trophée qu'elle n'a pas obtenu depuis le sacre de Luka Modrić en 2018. Club formateur de l'attaquant français, l'OL apprécierait aussi voir le Gone titré comme l'a largement expliqué Jean-Michel Aulas.

"C'est une grande nouvelle, il le mérite vraiment beaucoup"

Au cours de la présentation de Laurent Blanc comme nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, le président rhodanien n'a pas caché qu'il aimerait aussi qu'une Fenottes soulève la coupe. "J'adorerais, puisqu'il y a un Ballon d'Or féminin et masculin, que Karim soit rejoint par une élève de l'académie. C'est une grande nouvelle, il le mérite vraiment beaucoup, a clamé Aulas. On est un peu fiers car il sort du centre de formation. On va participer, on s'y prépare d'ailleurs. Je suis content aussi pour le président de Madrid, qui est venu chercher Karim avec beaucoup de classe, c'est un grand monsieur que je salue."