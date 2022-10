Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones", avec son invité Yohan Gomez, est revenu sur la très dense actualité de l'OL. Avec notamment l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc.

L'Olympique lyonnais tourne une page et en ouvre une autre. Après Peter Bosz, Laurent Blanc est désormais le nouvel entraîneur de l’OL. Ce lundi, le Français a été intronisé face à la presse à l’occasion d’une conférence de presse d’un peu moins d’une heure. Dans la foulée, cette riche actualité de l'OL a été évoquée dans "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi à partir de 18 heures. L'invité du jour Yohan Gomez, ancien milieu de terrain formé à l'académie rhodanienne, a apporté son regard sur la situation et estime que l’éviction de Bosz ne doit pas faire oublier les responsabilités des joueurs et de la direction.

La conférence de Laurent Blanc décryptée

Une fois l’épisode Bosz mis de côté, l’équipe de TKYDG s’est projetée sur le futur plus ou moins proche avec l’arrivée de Laurent Blanc. Après six ans sans entraîner en Europe, les doutes sont là mais l’entraîneur français n’a pas fait dans la langue de bois face à la presse, estimant qu’il « y a urgence » dans les résultats à l’OL. Ayant dirigé son premier entraînement, le champion du monde n’a que quelques jours pour préparer le déplacement à Rennes (ce dimanche 16 octobre).