Ligue 1 : 100e match entre l’OL et Rennes dimanche

Pour la 100e fois de leur histoire, l’OL et Rennes vont s’affronter dimanche (15h). Avec 40 victoires, le club lyonnais fait la course en tête mais reste sur deux défaites de suite.

Ce n’était peut-être pas le match le plus clinquant au siècle dernier mais ces dernières années, l’affiche entre l’OL et Rennes est devenu l’un des chocs de la Ligue 1. Il faut dire que le club breton suit une trajectoire ascendante tandis que les Lyonnais sont plutôt sur un scénario inverse. Les budgets ne sont pas les mêmes mais sur le terrain, le Stade Rennais fait désormais jeu égal avec son homologue lyonnais. Pour preuve, les joueurs de Bruno Genesio restent sur deux succès de suite fringuants contre l’OL (4-1, 2-4).

Rennes, 6e club le plus affronté

Huit buts en deux rencontres et un rendez-vous dimanche qui marquera la première de Laurent Blanc comme entraîneur lyonnais. Si le champion du monde 1998 va vivre son 1er match, ce Rennes - OL au Roahzon Park marquera la 100e confrontation entre les deux équipes. Au point, c’est l’OL qui mène avec 40 succès pour 32 défaites et 27 nuls. Le club breton est d’ailleurs la 6e formation la plus jouée par l’OL en première division derrière Bordeaux (114), Monaco (112), Saint-Etienne (112), Nice (104) et Marseille (103).