OL : Jeff Reine-Adelaïde a été "en dépression" après sa blessure

Jeff Reine-Adélaïde (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Victime d’une rupture des ligaments croisés avec l’OL, Jeff Reine-Adelaïde a subi un deuxième coup du sort lors de son prêt à Nice. Encore sur le flanc en plein Covid, le milieu lyonnais a pensé à arrêter sa carrière.

Le mental, Jeff Reine-Adelaïde l’a. Le milieu de terrain a peut-être du mal à vraiment valider les promesses que l’OL avait placé en lui en 2019 mais il a quelques circonstances atténuantes. En l’espace de deux ans, l’ancien Angevin a eu la malchance de subir deux ruptures des ligaments croisés. D’abord sous les couleurs lyonnaises lors d’un match contre Rennes en décembre 2019. Puis lors de son prêt à Nice où il avait pour ambition de retrouver ses sensations et de se relancer. Malheureusement, un soir de février 2021, Reine-Adelaïde a rechuté et a dû de nouveau passer par la case opération.

"A ce moment-là, c’est la période de Covid. Je me retrouve tout seul dans un lit d’hôpital pendant un mois, sans famille, sans amis, juste le téléphone à la main ou ma tablette pour regarder des films. (…) J’ai eu un coup dur mental, a avoué JRA à Le Media Carré. On pourrait parler d’une dépression. Le temps d’acceptation a été long parce que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pensé à arrêter ma carrière."

Finalement, sous les conseils de son frère, Jeff Reine-Adelaïde s’est "mis à écrire pour évacuer sa frustration de son corps et son coeur." En pleine rééducation, il a également fait appel à un préparateur mental. Ce dernier lui a permis de se projeter sur le futur et ainsi faire son retour à la compétition en mars dernier face à Lorient. Depuis, le milieu suit son chemin pour retrouver la plénitude de ses moyens et enfin s’imposer à l’OL.