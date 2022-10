Jean-Michel Aulas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercredi, Mediapart a indiqué s’être procuré un rapport montrant que le PSG aurait eu recours à des trolls sur les réseaux sociaux. Un moyen pour critiquer des joueurs ou personnalités du football français comme Jean-Michel Aulas traité de "pleureuse".

Il n’y a pas qu’à l’OL que ce début de saison est signe de remous. Au PSG, tout se passe plutôt bien sportivement avec une invincibilité en Ligue 1. Mais en coulisses, ce n’est pas forcément la grosse ambiance surtout ces derniers jours. Après l’annonce que Kylian Mbappé souhaiterait quitter le club dès cet hiver, voilà que Mediapart a fait des révélations qui risquent de faire du bruit. Mercredi, le site d’investigation a indiqué s’être procuré un rapport accablant pour le club parisien.

Ce dernier aurait bénéficié d’une "armée numérique" pour critiquer ses propres joueurs mais aussi des médias ou des personnalités du football français comme Jean-Michel Aulas. Sous un compte "de référence", Paname Squad, qui se présente sur Twitter comme un "collectif de passionnés du Paris Saint-Germain", le PSG aurait alors voulu influencer les fans et les médias sur certains points comme le fair-play financier.

C’est d’ailleurs sur ce point économique et sur ses critiques de la puissance financière du Qatar que le président Aulas a été traité de "pleureuse" et caricaturé en Calimero dans un photomontage. Reste désormais à savoir si ces critiques ont été téléguidées ou non par le PSG qui a démenti les accusations à l’AFP.