Arrivé sur le banc de l’OL en 2008, Claude Puel devait faire franchir un cap au club. L’expérience a finalement tourné au fiasco malgré une demi-finale de Ligue des champions.

De l’eau a coulé sous les ponts, un procès est passé par là, pourtant plus de dix ans après, l’expérience Claude Puel reste toujours comme un échec dans l’environnement lyonnais. Débarqué à l’été 2008 après le doublé Ligue 1 - Coupe de France d’Alain Perrin, Puel devait être l’entraîneur qui allait faire passer un nouveau cap à l’OL. Fort de sa réputation acquise à Lille, le technicien français est arrivé entre Rhône et Saône avec l’étiquette d’un manager à l’anglaise, une première dans le club. Les résultats ont été loin d’être à la hauteur malgré une demi-finale de Ligue des champions en 2010.

Pris en grippe par le public de Gerland, Puel a passé trois saisons des plus compliquées. Plus d’une décennie plus tard, il en tire du positif à l’occasion de la sortie de son autobiographie. "Si on a du ressentiment, on ne peut pas avancer. Même la dernière année à l'OL, où j’ai été jeté en pâture, j’ai trouvé ça hyper formateur, parce que tout était contraire, d’une violence inouïe, a déclaré Puel dans les colonnes de L'Equipe. Le challenge n’était pas simplement de tenir mais de revenir dans la partie, de ne pas perdre les joueurs."

Entre les accusations de favoritisme envers son fils Grégoire, les critiques sur le niveau de jeu de l’OL qui a délaissé son statut de champion de France, Claude Puel aurait aimé avoir le même soutien qu’a pu afficher Jean-Michel Aulas à Peter Bosz avant son limogeage dimanche. Ce ne fut pas le cas mais Puel n’a pas dérogé à sa ligne de conduite estimant avoir "toujours protégé les clubs, ceux qui y travaillaient, les joueurs, tout le monde. Mais il a fallu que Jean-Michel Aulas prenne une décision, parce qu’il risquait d’être pris dans la tourmente."

Cela s'est soldé par une fin de collaboration anticipée et d'un procès qui a finalement tourné à l'avantage du président lyonnais et de l'OL.