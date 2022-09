Montpellier - OL (1-3) : Selma Bacha délivre les offrandes

Selma Bacha (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Deux passes décisives, une activité de tous les instants, Selma Bacha a largement contribué à la victoire de l'OL contre Montpellier ce vendredi (1-3). Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Selma Bacha à la distribution

La qualité de son pied gauche est désormais unanimement reconnue. Ce vendredi sur la pelouse de Montpellier (1-3), Selma Bacha a utilisé ses prédispositions à la passe pour offrir deux buts précieux dans un match difficile pour l’OL. Tout d’abord sur coup franc en adressant un superbe ballon à Lindsey Horan, puis sur le troisième but, celui de Daniëlle van de Donk. La Néerlandaise n’avait presque plus qu’à pousser la balle dans les filets. Outre ses deux passes décisives, l’internationale française a affiché une grosse activité, comme toujours, répondant dans les duels avec les Montpelliéraines. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs coups. A son crédit aussi, un bon corner pour la tête d'Alice Sombath qui aurait pu finir au fond. Elle a toutefois eu du déchet, mais ce qui est logique dans une rencontre aussi engagée et compliquée avec les conditions climatiques.

Flop : la gestion de Nérilia Mondésir par la défense de l'OL

Pour son retour comme titulaire, Wendie Renard a été servie. Face à elle et à la défense lyonnaise, Nérilia Mondésir s’est révélée être un véritable poison. En première période, elle a fait souffrir l’arrière-garde rhodanienne à de trop nombreuses reprises, notamment la jeune Alice Sombath. Grâce à ses appuis, à sa vitesse et à sa vivacité, l’attaquante montpelliéraine a donné le tournis à ses adversaires. L’action la plus parlante est survenue en fin de rencontre, où grâce à ses dribbles, elle a effacé Renard avant de voir sa frappe repoussée par Christiane Endler. A peine a-t-elle disparu quelque peu pendant 20 minutes en début de deuxième période, avant de s’illustrer à nouveau par la suite. Un grand match pour l’Héraultaise, mais les joueuses de l’OL devront également mieux faire pour, à l’avenir, cadenasser les meilleures éléments adverses.