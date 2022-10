Ada Hegerberg et son Ballon d’Or en 2018 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lauréate du premier Ballon d’Or féminin en 2018, Ada Hegerberg rêve de faire le doublé. Ce ne devrait pas être pour cette année mais l’attaquante espère au moins que l’OL sera bien représenté lundi.

Dans sa façon de le regarder, il y a peu de place au doute. Entre Ada Hegerberg et le Ballon d’Or, c’est une belle histoire d’amour. Elle s’est habituée à sa présence, elle qui le "voit souvent chez elle" mais elle assure que "ça reste très particulier". Mercredi, à l’OL Académie, l’attaquante norvégienne s’est presque fait voler la vedette par le trophée individuel auprès des jeunes pousses lyonnaises. A jamais la première lauréate du Ballon d’Or féminin en 2018, Ada Hegerberg se rêve d’être "la première à faire le doublé". Ce rendez-vous sera-t-il lundi ?

L’attaquante ne l’a pas avoué mais elle s’attend à ne pas voir son nom être prononcé lundi à Paris pour la cérémonie de remise. Avec un Euro 2022 fini dès le 1er tour avec la sélection, Hegerberg a pris un temps de retard. Car malgré une saison incroyable individuellement et collectivement, le championnat d’Europe semble avoir pris le pas sur les compétitions de club.

"Je suis impatiente de voir le classement lundi parce qu’on a fait une sacrée saison. On a fini avec une victoire en Ligue des champions où on a à nouveau montré qu’on est championne d’Europe. Je m’attends au moins à avoir deux Lyonnaises dans le Top 5 mais est-ce que ça va être le cas ?, s’est questionnée Ada Hegerberg à Olympique-et-Lyonnais. Je ne suis pas sûre parce que l’Euro semble avoir pris plus de place qu’une saison complète. On va continuer à travailler à faire monter le sport au plus haut niveau et continuer à gagner des titres."

A Lyon, on s’attend à voir l'Anglaise Beth Mead être récompensée en lieu et place de Wendie Renard notamment.