OL : Laurent Blanc, une main de fer dans un gant de velours ?

Intronisé entraîneur de l’OL depuis lundi, Laurent Blanc continue de prendre ses marques. Néanmoins, le technicien français a déjà montré certains traits de son management.

"Vous allez courir, je vous le dis". Si elle pointait avant tout une désorganisation tactique, cette phrase prononcée jeudi matin à l’entraînement a fait sourire sur les réseaux sociaux. Le temps des vacances semble terminer à Lyon. Il faudra avoir un échantillon un peu plus important pour juger sur pièce mais ces mots prononcés par Laurent Blanc sont lourds de sens. Après certaines critiques sur les entraînements de Peter Bosz, vus comme monotones par certains membres du vestiaire, l’arrivée de Blanc apporte un coup de fouet. La séance matinale de jeudi en a donné une premier aperçu. Il n’y a pas eu de révolution à proprement parler mais certains changements loin d’être anodins.

Lundi, au moment de sa présentation à la presse, le nouvel homme fort lyonnais avait posé les bases de son management. A Décines, l’accent sera désormais mis sur un travail physique en plus de celui tactique. Les premiers entraînements et la double ration de séances jeudi montrent que ces paroles n’étaient pas seulement lancées en l’air. On ne verra pas les Lyonnais faire des grandes sessions de fractionné avant la trêve mais les débuts de séance sont déjà un peu plus poussés sur le plan physique. Le remède à tous les maux lyonnais ? Il en faudra bien plus pour redresser la barre et Laurent Blanc le sait.

A Paris, le groupe était dans l'auto-gestion

A la recherche d’atomes crochus et surtout d’un vrai avis sur les forces et faiblesses de chacun de ses joueurs, l’entraîneur lyonnais est bien loin de l’image faite de lui avec un rôle en retrait. Depuis sa prise de fonction à l'OL, il est au plus proche des exercices et de ses joueurs. Une manière de poser les fondements de sa "doctrine" et de voir les capacités de réactions des uns et des autres.

Jeudi, Blanc a donné de la voix, encouragé mais n’a pas non plus pris de pincettes sur certaines situations. Le tout avec une certaine légèreté dans l’intonation qui ne masque en rien un agacement. "L’entraînement a commencé" répété à deux reprises à Jeff Reine-Adelaïde ou le fameux "vous allez courir, je vous le dis" pour pointer une désorganisation collective trahissent déjà des ambitions élevées du champion du monde 1998 envers son groupe. Bien loin de l’image renvoyée au PSG.

"Il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Il le faisait parce qu’il avait des Ibrahimovic, des Thiago Motta, des Matuidi, des joueurs solides qui pouvaient tenir un vestiaire, note un confrère suiveur du PSG. Je ne suis pas sûr qu’à Lyon, il opte pour la même stratégie vu le manque de leaders. A Bordeaux, il était un peu plus directif et je pense qu’il faut plus se fier à cette période ou celle de l’équipe de France."

Une situation qui le pousse à être plus présent ?

A Paris, il avait également un adjoint qui s’occupait de tout ce qui touchait à l’entraînement, la préparation vidéo. A Lyon, Jean-Louis Gasset n’est pas là, remplacé par Franck Passi. Dans les 20 minutes ouvertes à la presse, l’ancien coach de l’OM est resté plus en retrait, Philippe Lambert se montrant plus proche des exercices. S’il n’a pas les stars qu’il a pu connaitre au PSG, Laurent Blanc ne se reniera pas. La gestion des egos sera différente mais il l’a concédé lui-même, il aime le contact avec les joueurs, créer une relation. "J’ai besoin d’avoir une relation et un contact avec les joueurs. J’ai besoin de discuter, de les apprécier. Eux ne m’apprécieront peut-être pas (rires) mais j’ai besoin de ça."

En son temps parisien, il maniait l’art de "la carotte" où des jours de repos ne se gagnaient qu’avec des victoires. Dans l’OL actuel, l’ambition est ailleurs. On l’a vu discuter avec Romain Faivre ou encore Houssem Aouar, main posée sur l’épaule. Une attitude paternelle qui laisse vite place à l’exigence au moment de la reprise du jeu. La fameuse technique de la "douceur et de la fermeté" mise en avant lors de son oral médiatique lundi.

Blanc aime manier la carotte

Cette pratique avait séduit à Paris même avec des joueurs qui avaient déjà tout gagné mais "il s’assurait avant tout de gérer les égos" poursuit-on dans la capitale. Comparer le Laurent Blanc du PSG avec celui qui vient d’arriver à Lyon n’est donc pas opportun. Six années ont passé, les effectifs ne sont pas les mêmes. A Bordeaux, la situation était en certains points similaire même si les Girondins n'étaient pas en crise. En Gironde, on met en avant sa capacité à avoir mis en confiance pour exploiter le maximum de certains au profit du groupe.

A Lyon, l’urgence est dans les résultats avant la trêve. Mais Blanc l’a dit, la rédemption ne passera que par le collectif. Les leaders lyonnais attendus au début de la saison sont maintenant face à leurs responsabilités. Ils ont surtout en face d’eux un homme au pedigree qui impose le respect et ne devraient plus pouvoir se cacher. Quand les rires se faisaient nombreux il y a encore une semaine, ils se comptaient sur les doigts d’une main, jeudi. Une preuve de plus que l’heure est à l’application en ces premiers jours de l’ère Blanc.