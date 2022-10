OL : Laurent Blanc se confie sur la gestion des entraînements

Nouveau coach de l'OL, Laurent Blanc en dit plus sur la gestion des entraînements par son staff, avec notamment une répartition des rôles assez précise.

Lundi matin, Laurent Blanc a dirigé son premier entraînement à l'OL avec les nouveaux membres du staff, Franck Passi (adjoint) et Philippe Lambert (préparateur physique). Les trois hommes ont succédé à Peter Bosz, Rob Maas et Terry Peters. Cela signifie que l'encadrement technique de l'Olympique conserve son organisation avec Cláudio Caçapa, Ludovic Giuly et Rémy Vercoutre. "On n'est pas en sureffectif. Si on regarde, c'est à peu près ce qui se passe dans les autres formations. Il faut habituer tout ce petit monde à travailler ensemble, à mettre ses compétences au service de l'équipe et du coach, a expliqué Blanc pour les médias du club. Cela fait que les choses vont s'améliorer avec les joueurs, les exercices vont être bons..."

"Je m'autorise à intervenir de partout"

Le nouvel entraîneur rhodanien a également évoqué le fonctionnement du staff. "A 8h30, nous sommes tous dans un bureau. La veille, on a déjà commencé à préparer et à avoir des idées pour la séance et on en discute. Je détermine ce que je veux faire et mes adjoints me proposent des exercices. Je les connais car avec Franck et Philippe on travaille ensemble depuis un certain temps. Pour l'animation, on se répartit les tâches. Cláudio et Ludo animent, Philippe s'occupe de ce qui est de l'organisation de l'entraînement et moi je m'autorise à intervenir de partout, a-t-il confié. On surveille beaucoup de groupes de joueurs et c'est difficile de passer à travers une mauvaise passe, un mauvais contrôle ou une mauvaise décision. Le truc, c'est de corriger, voire d'arrêter, et lorsqu'on fera des séances basées sur l'aspect tactique, je me permettrai de stopper le jeu, avec l'aide de Franck."