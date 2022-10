OL : avec la venue de Laurent Blanc, les cartes sont rebattues

Comme à chaque changement d’entraîneur, les débuts sont l’occasion pour certains joueurs d’apparaître sous leur meilleur visage. La nomination de Laurent Blanc rabat les cartes dans le groupe lyonnais.

Avec Peter Bosz, les surprises subsistaient peu dans le 11 de départ, et les têtes étaient souvent les mêmes semaine après semaine. La situation sera-t-elle la même avec Laurent Blanc, réponse dans quelques matchs. Néanmoins, et comme c’est toujours le cas lors d’un changement d’entraîneur, la nomination du nouveau coach de l’OL fait que les cartes sont rebattues, certes pas pour tous, mais au moins pour certains éléments du groupe.

En toute logique, ce bouleversement devrait provoquer, notamment à l’entraînement, une plus forte émulation au sein de l’effectif. “Tout le monde redevient, normalement, au même niveau. Lors des séances des premières semaines, il n’y a pas de statut, chacun veut gagner sa gâche, même si cela change après, a expliqué Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Mais au départ, les cartes sont rebattues, ceux qui ne jouaient pas vont se donner à fond pour essayer de reconquérir une place et séduire le coach. Les titulaires vont se donner à 100%.”

Plusieurs joueurs pourraient se relancer

Comme notre consultant, l’ancien milieu de terrain formé à l’académie lyonnaise, Yohan Gomez, estime que cette période peut bouleverser les choses. “Le jour où l’entraîneur arrive, souvent, il ne connaît pas personnellement les membres de l’effectif et il a des idées préconçues. Mais ceux qui étaient mis de côté comme Houssem Aouar et Jérôme Boateng par exemple, se disent qu’ils ont une carte à jouer. Même si parfois, on s'aperçoit que ça ne change pas grand-chose. Mais il y a une période où tout le même se met au diapason et tire dans le même sens, un peu comme lorsqu’on est en préparation, a-t-il raconté, lui qui a connu cette situation plusieurs fois dans sa carrière. Il y a des choix à faire et ça arrive qu’un footballeur qui n’était plus dans les petits papiers du coach revienne dans ceux du nouveau.”

A peine arrivé, Laurent Blanc souhaite surtout se donner du temps pour jauger son effectif. “Permettez moi de regarder, d’évaluer. J’entend et j’en prends note, mais laissez-moi faire ma propre opinion. J’ai vu des joueurs concernés. La confiance individuelle, c’est une chose et je pense que le début de saison mitigé fait que les têtes ne sont pas libérées, a-t-il jugé. C’est un travail plus dur pour le staff que de travailler techniquement et tactiquement. Le défi est intéressant, mais aussi difficile oui parce qu’on est à l’OL. Il y a tout à faire, il y a du boulot.”

Boateng a un coup à jouer

Le technicien français a notamment insisté sur le physique, ce qui concerne principalement Jérôme Boateng, qui alterne entre les blessures et la chasuble de remplaçant en ces premiers mois d’exercice. Malgré les récentes contre-performances de Thiago Mendes, le défenseur n’a pas eu sa chance en 2022-2023. Cela pourrait changer avec la venue du champion du monde 1998, même si l’Allemand a certainement pris du retard sur le plan athlétique. “Même s’il a vu des rencontres, il veut observer de ses propres yeux l’état de forme et l'état psychologique de certains garçons. Il va remettre les joueurs à leur bonne place, déjà. Il est bien placé pour connaître les spécificités de ce poste et le leadership qu’il faut avoir aussi, a argumenté Yohan Gomez. Boateng pourrait cocher ces cases là maintenant, j’ai un petit doute sur ses capacités physiques à tenir les matchs, surtout face à un adversaire (Rennes) dynamique devant.”

Un autre élément d’expérience mis au placard sous Peter Bosz pourrait réapparaître, même si sa situation contractuelle et l’été particulier qu’il a traversé ont pu peser dans la balance. Houssem Aouar n’a joué que 30 minutes cette saison, et même si ses prestations de l’année passée étaient en dessous de ses standards, la concurrence n’est pas assez forte aujourd’hui pour l’exclure de la rotation aussi facilement. “Aouar a une vraie carte à jouer dans le cœur du jeu. Il a eu une période où il se projetait vers l’avant, il allait dans la surface, donc il a ces capacités-là, a observé Nicolas Puydebois. Au milieu de terrain, l'entraîneur aura un vrai chantier, il devra faire un choix pour gagner cette bataille. Est-ce que l’équipe jouera en 4-4-2 à plat, en 4-2-3-1, avec une sentinelle et 2 relayeurs ? Aujourd’hui, l'OL récupère des ballons mais n’arrive pas à les exploiter depuis le départ de Lucas Paquetá.” Un avis partagé par Yohan Gomez. “Il a un profil que Lyon n’a pas dans l’effectif. Il apporte du liant, il est capable de jouer entre les lignes. Pourquoi ne pas le relancer”, a-t-il insisté.

Blanc s'appuiera en priorité sur les joueurs d'expérience

Au sujet de l’international français (une sélection), Laurent Blanc n’a fermé aucune porte. “Je compte sur lui comme sur les autres. Je me dois de m’appuyer sur eux. Ça fera partie des discussions collectives et individuelles dès cette semaine. J’accepte toujours les bons joueurs dans mon effectif”, a clamé le coach lyonnais. En plus de Boateng et Aouar, d’autres éléments comme Sinaly Diomandé ou encore Rayan Cherki ont l’opportunité de bousculer la hiérarchie établie sous Peter Bosz, même si le nouvel entraîneur rhodanien a bien précisé qu’il allait avant tout faire confiance aux membres plus expérimentés de son groupe pour débuter les rencontres.