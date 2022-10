OL : repos annulé, une double séance d'entraînement ce jeudi

Le nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc a bel et bien l'intention de mettre au travail ses joueurs. Ce jeudi, les Lyonnais vont avoir droit à deux séances d'entraînement.

Dès ses premiers mots, Laurent Blanc a annoncé la couleur : l'OL est dans l'urgence. Le club lyonnais, 9e de Ligue 1, a besoin de points, et pour performer les week-ends, cela passe obligatoirement par un travail bien plus conséquent. Initialement, les joueurs devaient être au repos ce jeudi mais le nouvel entraîneur a décidé de planifier une double séance d'entraînement : l'une le matin (les médias assisteront aux vingt premières minutes) et l'autre l'après-midi.