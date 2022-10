L'OL et Vicat partenaires jusqu'en 2030

(Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vicat est partenaire de l'équipe féminine de l'OL depuis 2012. Les deux entités ont signé un contrat validant leur collaboration jusqu'en 2030.

La collaboration entre l'OL féminin et Vicat a débuté en 2012. Depuis 10 ans, les deux entités avancent main dans la main, avec notamment la construction du grand stade de l'Olympique lyonnais, dont le groupe cimentier français est un partenaire direct. Ce mercredi, le club rhodanien a annoncé que le partenariat entre les deux institutions se poursuivait jusqu'en 2030.

Une prolongation de 8 saisons

Pour les huit prochaines années, Vicat apparaîtra au dos du maillot de l’équipe féminine, avec en plus des prestations hospitalités dans l'enceinte décinoise et d’actions de communication dédiées. "Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre collaboration avec Vicat. Nos deux entreprises ont tissé des liens étroits depuis plus de 10 ans, nous nous connaissons bien et pourtant nous découvrons encore des points de convergence dans nos stratégies de développement, en particulier notre volonté commune de faire avancer les choses en matière de transition énergétique et de décarbonation, s'est satisfait Jean-Michel Aulas. La confiance renouvelée dans notre équipe féminine pour les huit prochaines saisons témoigne également de l’adhésion manifeste de Vicat à notre projet humain de viser l’équité en dotant les joueuses professionnelles de l’OL des meilleures chances d’accès à l’excellence et à la réussite."