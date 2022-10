L’OL en stage dans un pays exotique ?

Avec plus d’un mois de coupure, Laurent Blanc va avoir le temps de mettre en place une préparation hivernale poussée. Il se pourrait que cette dernière se passe en partie dans un pays exotique même si rien n'a encore été acté.

Depuis une semaine, la question du physique des joueurs de l’OL est mis sur la table. Il faut dire que Laurent Blanc n’y est pas allé avec le dos de la cuillère lors de sa présentation lundi. Conscient qu’il y était peut-être allé un peu trop fort, l’entraîneur lyonnais a nuancé ses propos à deux jours du déplacement à Rennes.

"Quand je dis qu’ils ne sont pas au meilleur de leur forme, ils se sont entraînés, ils ont joué, attention. Je vous rassure ils sont en bonne santé, la preuve il n’y a pas des blessures."

Tout devrait s'accélérer dans les prochains jours

Néanmoins, le nouveau staff a bien noté qu’un travail physique devait être fait pour mettre en place un nouveau processus. Cette préparation physique commencera petit à petit jusqu’au 11 novembre prochain comme l’a annoncé Laurent Blanc mais sera bien plus poussée durant la trêve. Avec la Coupe du monde en plein hiver, c’est une période de repos de plus d’un mois qui attend les Lyonnais et le staff va en profiter pour les faire travailler.

Avec peu de joueurs concernés pour le Mondial, le groupe devrait donc être fourni pour travailler collectivement avec notamment Philippe Lambert, le nouveau préparateur physique. Toutefois, comme l'écrit Le Progrès, si un stage hivernal est bien à l’étude - c’était déjà prévu avec Peter Bosz -, il reste encore en stand-by et suspendu aux désirs de Laurent Blanc. Le technicien français a avant tout voulu se focaliser sur le terrain pour ses premiers jours. Des réunions doivent donc encore se tenir dans les prochaines semaines afin d’entériner toute la logistique qui pourrait envoyer l’OL vers Dubaï.