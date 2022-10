OL - Mercato : Juninho avait refusé l’arrivée de Guendouzi en 2020

Emballé par les progrès de Mattéo Guendouzi à l’OM, Juninho a avoué que le milieu avait été proposé à l’OL en 2020. Mais le directeur sportif de l’époque avait eu "des doutes".

Même quand la discussion ne tourne pas autour de l'actualité de l’OL, le club lyonnais arrive tôt ou tard sur le tapis. Présent de manière hebdomadaire sur les ondes de RMC, Juninho ne peut bien évidemment pas éviter les questions tournant autour de son ancien club. S’il s’était montré assez virulent la semaine dernière notamment envers Vincent Ponsot, l’ancien directeur sportif est revenu sur un des dossiers qui ne s’est pas concrétisé durant son mandat.

Enthousiasmé par la performance de Mattéo Guendouzi avec l’OM contre le Sporting en Ligue des champions, Juninho a fait amende honorable. "Honnêtement, Guendouzi est plus fort que je ne le pensais. Je le dis honnêtement. J'avais discuté de lui quand j'étais à l'OL, j'avais des doutes, mais il perd très peu de ballons. De surface à surface, il fait un travail formidable. Il travaille et donne l'exemple sans ballon. C'est un joueur important, avec un très bon état d’esprit."

Guendouzi présent dans les discussions pour Aouar

Faisant aujourd’hui le bonheur de l’OM, Mattéo Guendouzi aurait pu revêtir le maillot de l’autre Olympique à l’été 2020. Au sortir d’un Final 8 de haute volée, Houssem Aouar est courtisé par les plus grands d’Europe dont Arsenal. Les Gunners avaient alors soumis l’idée d’envoyer Guendouzi entre Rhône et Saône pour faciliter la transaction. Une offre qui n’avait pas été retenue par Juninho à l’époque.

"Je m’entends très bien avec le directeur sportif (Edu, ndlr). On a parlé au téléphone. Houssem Aouar est vraiment apprécié par Arteta. Il y a eu certaines discussions pour Mattéo Guendouzi qui est aussi un bon joueur, avait déclaré le directeur sportif de l’OL à l’époque, déjà sur RMC. Il était évoqué pendant la discussion. Mais ce n’est pas le profil dont on a besoin, on a été bien clair. Si c’est comme cela, cela ne nous intéresse pas du tout. »

Mattéo Guendouzi a finalement été prêté au Herta Berlin avant de s’imposer depuis deux saisons à l’OM. Houssem Aouar lui cherche toujours une sortie, lui qui reste sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL.