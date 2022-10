OL : la réserve s’impose contre Aix-les-Bains en amical

Sans match de championnat, la réserve de l’OL a disputé un match amical vendredi soir. Grâce notamment à un triplé de Sekou Lega, les Lyonnais se sont imposés face à Aix-les-Bains (4-2).

Il est le "Monsieur But" de la réserve depuis ce début de saison. Après avoir joué ses premières minutes en professionnels durant la pré-saison avec notamment un but contre le Dynamo Kiev, Sekou Lega poursuit son bonhomme de chemin. Déjà auteur d’un doublé pour offrir la première victoire de la saison à la réserve de l’OL dans le derby contre Lyon-La Duchère, l’attaquant a profité de la venue d’Aix-les-Bains pour faire encore mieux. A Décines, Lega s’est illustré dans la victoire (4-2) contre les Savoyards avec un triplé en un peu plus d’une heure.

A cause du 6e tour de Coupe de France, la réserve lyonnais a dû faire l’impasse sur le National 2 ce week-end et s’est donc tourné vers un amical vendredi soir. Redescendus du groupe pro pour "jouer et s'entraîner" selon Laurent Blanc, Saël Kumbedi, Mohamed El Arouch et Florent Sanchez étaient titulaires mais c’est bien Sekou Lega qui a pris toute la lumière grâce à ses trois buts (24', 57' et 62’). Après deux matchs amicaux, l’OL va enfin pouvoir retrouver le championnat le week-end prochain. Les joueurs de Gueïda Fofana reçoivent Grasse, samedi 22 octobre à 18h.

La composition de l’OL : Patouillet - Kumbedi, M. Sarr, Lomami (Djimé, 79'), Iala - Bounaas (Boueye, 63') - N. Bonnet, El Arouch (Mboup, 65') - F. Sánchez (Augarreau, 58') - É. Wissa (Bossiwa, 66'), Lega (Nsombi, 66').