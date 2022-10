Ligue 1 : 5 absents et un retour à Rennes contre l’OL

Ce dimanche, Rennes termine un premier marathon contre l’OL. Face à son ancien club, Bruno Genesio doit faire avec de nombreuses absences.

C’est un exemple à suivre pour l’OL et Laurent Blanc. Après un démarrage poussif (4 points en 4 matchs), Rennes a trouvé la bonne carburation dans cette saison 2022-2023. S’ils sont toujours 7es au classement, les Rennais restent sur une série de dix matchs sans défaite et viennent d’assurer à minima une qualification pour les 16es de finale de Ligue Europa. Tout roule donc pour les hommes de Bruno Genesio qui sont bien dans leurs têtes pour enchaîner les matchs.

Ce dimanche, la réception de l’OL marque la fin d’un marathon entre matchs de championnat et européens pour les coéquipiers d’Amine Gouiri. Face au nouveau visage lyonnais, Genesio doit composer avec certaines absences notamment pour cause de suspension. Hamari Traoré, pour une accumulation de jaunes, et Joe Rodon font l’impasse sur cette rencontre. Jérémy Doku, Baptiste Santamaria et Warmed Omari sont eux blessés de longue date. Seule bonne nouvelle pour l’ancien coach lyonnais, le retour dans le groupe de Xeka ce dimanche au Roazhon Park.